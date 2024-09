Test Medicina 2024: quando esce il secondo scorrimento

Test Medicina 202

Concluso anche il primo scorrimento di graduatoria per il test di Medicina 2024, è ormai possibile comprendere il nuovo punteggio minimo e le effettive possibilità di ammissione. Tuttavia, nonostante il primo scorrimento sia un passaggio cruciale, ora è il momento di rivolgere l’attenzione al secondo scorrimento, che rappresenta generalmente una fase altrettanto importante e corposa. Il secondo scorrimento, insieme al primo, è noto per offrire nuove opportunità a chi non è ancora riuscito ad entrare.

Secondo scorrimento della graduatoria test Medicina 2024

Il secondo scorrimento è atteso per il 25 settembre 2024. In questa data, la graduatoria subirà ulteriori modifiche e si potranno aprire nuovi posti per gli studenti che non hanno ancora ricevuto una proposta di immatricolazione. Tuttavia, ci sono alcune università in cui i posti potrebbero esaurirsi rapidamente, riducendo quindi le possibilità di accesso: Bari, Bologna, Catania, Napoli Federico II, Milano Bicocca, Salerno e Trento sono tra le sedi in cui i posti sono limitati e dove la competizione è particolarmente alta.

Anche il punteggio minimo d’accesso è destinato a scendere ulteriormente rispetto al primo scorrimento, benché sia difficile prevedere esattamente di quanto. Attualmente, il punteggio minimo è fissato a 78,3, ma con il procedere degli scorrimenti è probabile che cali, permettendo l’accesso ad altri candidati in graduatoria.

Le ultime novità sul test di Medicina

Mentre gli studenti affrontano il percorso di accesso per il 2024, ci sono già delle anticipazioni riguardo al futuro del test di Medicina. Nel corso delle prossime settimane, potrebbero emergere maggiori dettagli su come evolverà la selezione nei prossimi anni. Le prime conferme riguardanti il test Medicina 2025 stanno già circolando, offrendo un’idea di quelle che potrebbero essere le principali novità.

In particolare, sono attese modifiche significative al test, come preannunciato dal Ministero. Le dichiarazioni più recenti del Ministro competente indicano che il sistema di accesso alla facoltà di Medicina potrebbe subire importanti cambiamenti a partire dal 2025, con l’obiettivo di rendere il processo di selezione più equo e rispondente alle necessità del sistema sanitario. Le prossime settimane saranno cruciali per chiarire ulteriormente il destino di questo test selettivo.