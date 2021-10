Samantha Cristoforetti diventa barbie astronauta: cosa sapere

La Mattel, in collaborazione con l’Esa (Agenzia Spaziale Europea) , ha deciso di lanciare sul commercio una nuova barbie: la barbie astronauta che riporta il volto della scienziata italiana e navigatrice dello spazio, Samantha Cristoforetti. Secondo delle ricerche, oggigiorno, le ragazze pensano di non essere adatte a determinate mansioni e attività. L’Esa ha pensato che creare una barbie con il volto di Samantha Cristoforetti possa incoraggiare tutte le ragazze che amano lavorare in questo ambiente, a navigare nello spazio e a diventare loro le future astronaute.

Samantha Cristoforetti: biografia

Ma chi è Samantha Cristoforetti? E’ nata a Milano il 26 Aprile del 1977 ma è originaria di Malè, a Trento. E’ un’astronauta e aviatrice italiana. Fu la prima donna italiana ad entrare nell’Angheria Spaziale Europea. Nel 2001 inizia a lavorare come pilota all’accademia aeronautica e con il passare degli anni ne diventa il capitano. Nel 2009, Samantha, viene scelta per far parte dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e, dopo 5 anni, nel 2014, diventa la prima astronauta donna di nazionalità italiana a navigare nello spazio.

Samantha Cristoforetti: riconoscimenti e onorificenze

Dopo aver visto la biografia, andiamo a vedere i riconoscimenti e le onorificenze accademiche della nostra astronauta italiana.

Riconoscimenti:

Dedica di un asteroide (15006 Samcristoforetti);

Dedica di un nuovo ibrido di orchidee spontanea;

Dedica di una bambola barbie.

Onorificenze accademiche: