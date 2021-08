San Lorenzo 2021: la notte delle stelle cadenti

Pronti ad esprimere il vostro desiderio? Come ogni anno si avvicina la notte più attesa dell’estate, quella di San Lorenzo. Tra il 12 e il 13 Agosto lo sciame meteorico dell Perseidi toccherà il suo picco di visibilità, con una media di circa un centinaio di scie luminose osservabili ad occhio nudo ogni ora. Come da tradizione, nella notte di San Lorenzo è d’obbligo stare col naso all’insù per beccare almeno una stella cadente ed avere la possibilità di esprimere il proprio desiderio più grande. In occasione di questo evento, è possibile organizzarsi con il proprio partner e con gli amici per trascorrere la serata fuori e vedere più stelle possibili (e se le volete immortalare il momento, non perdetevi: Come fotografare le stelle). Ecco qualche idea da cui prendere spunto!

Durante la notte di San Lorenzo sarà possibile vedere decine di stelle cadenti, l’importante è allontanarsi dalle fonti luminose artificiali e armarsi di tanta pazienza. Per trascorrere una serata indimenticabile, vi proponiamo una serie di alternative adatte a tutti i gusti: