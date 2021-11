Giornata Mondiale della Televisione, 10 curiosità sulla tv

Il 21 novembre ricorre la Giornata Mondiale della Televisione e, per questo, vogliamo svelarti alcune delle più interessanti curiosità sulla tv. L’origine della ricorrenza non è neanche troppo lontana nel tempo, e trae le sue origini dal forum mondiale della televisione, tenutosi il 21 e 22 novembre 1996, dalle Nazioni Unite. Nell’ambito di tale incontro, i principali esponenti dei media si sono incontrati per discutere il crescente significato della televisione nel mondo di oggi e per considerarne la portata e il modo in cui si possa cooperare in maniera migliore.

Ovviamente, la Giornata non ha lo scopo di celebrare l’elettrodomestico in sé, bensì la filosofia che ne sta dietro come simbolo della comunicazione e della globalizzazione nel mondo di oggi. Le curiosità che, invece, vogliamo condividere con voi oggi, riguardano proprio la Tv. Mettetevi comodi!

Leggi: Rai 60 anni: i 10 programmi che hanno fatto la storia della televisione

Curiosità sulla televisione