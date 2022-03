Uno di noi sta mentendo su Netflix: lo streaming

Uno di noi sta mentendo è una serie televisiva che sta avendo molto successo, di genere giallo, thriller e dramma adolescenziale basata sull’omonimo libro di Karen M. McManus dal titolo originale One of Us Is Lying. La serie segue la storia di alcuni adolescenti che devono sopportare il decesso di un loro compagno, Simon, che muore avvelenato dopo aver bevuto un bicchiere d’acqua nel corso una punizione scolastica in cui tutti i ragazzi erano presenti. La serie è stata pubblicata Oltreoceano su Peacock TV nell’ottobre dello scorso anno e ha esordito nel nostro Paese su Netflix il 18 febbraio scorso. Visto l’ottimo riscontro di pubblico è stata già riconfermata la seconda stagione che dovrebbe arrivare sulla popolare piattaforma di streaming nel 2023, riprendendo le vicende dal finale della prima stagione. Ma dove eravamo rimasti?

Uno di noi sta mentendo su Netflix: trama

Ecco la trama ufficiale della prima stagione della serie Uno di noi sta mentendo:

La serie segue le vicende di quattro adolescenti, più i loro amici, che si ritrovano coinvolti direttamente quando un loro compagno, Simon, divenuto conosciuto in quanto postava i segreti più intimi di tutti i ragazzi sulla App About That, muore avvelenato durante una punizione di detenzione, in cui quasi tutti sono presenti. Quando tutti i ragazzi vengono accusati come probabili responsabili della morte di Simon, che certo non era ben visto a causa dell’App, devono cercare di difendersi dai loro più oscuri segreti che rischiano di venire a galla.

Uno di noi sta mentendo su Netflix: personaggi

Ecco i personaggi principali della prima stagione di Uno di noi sta mentendo: