Docenti diventano dj per un giorno per la festa di fine anno scolastico

Docenti organizzano festa di fine anno per gli studenti

Una gran bella sorpresa quella ideata dai docenti dell’istituto comprensivo Garibaldi di Aprilia. I professori hanno organizzato una festa di fine anno scolastico alla maniera delle scuole americane, ma senza dirlo agli studenti, che si aspettavano di partecipare semplicemente ad una cerimonia di premiazione. Solo una volta a scuola si sono resi conto di trovarsi nel bel mezzo dei festeggiamenti per la fine delle lezioni.

Il ballo di fine anno come in America

Ed è così che martedì scorso i circa 200 alunni delle nove terze classi della scuola media che, a detta dei professori sono gli unici, post Covid, ad avere frequentato tutti i 3 anni scolastici in presenza (e non, come molti dei loro quasi coetanei, tramite la DAD), sono stati coinvolti in un pomeriggio all’insegna del divertimento, tra musica e sorrisi.

Un ballo di fine anno a tutti gli effetti, come quelli che abbiamo visto mille volte in Tv nei film e nelle serie americane. Il bello è che la cerimonia è stata tenuta segreta fino alla fine: come ha dichiarato Giuseppina Forgione, dirigente scolastico dell’istituto, si tratta della prima volta che la scuola ospita un evento del genere. “L’idea è nata quasi per gioco e doveva essere una sorpresa per i ragazzi, per questo abbiamo mantenuto il segreto fino all’ultimo”.

La sorpresa agli studenti di terza media

E così, mentre gli studenti erano ignari, i professori hanno organizzato il tutto curando ogni piccolo particolare. I ragazzi hanno ricevuto un generico invito per una cerimonia di premiazione. Non si immaginavano minimamente che la giornata sarebbe proseguita con un pomeriggio del genere. A spingere i docenti a mettere in atto questa sorpresa è stata la volontà di salutarli come si deve e di ringraziarli per il percorso fatto insieme.

Le premiazioni, in effetti, ci sono state: sono stati gratificati gli allievi che si sono distinti nel corso dell’anno nelle varie competizioni coordinate dalla scuola. Come le olimpiadi del disegno tecnico, le tanto affascinanti quanto temute olimpiadi di matematica, i giochi sportivi di atletica. Ed ancora, i concorsi musicali ed il premio letterario “Incrociamo le penne”.

Il pomeriggio fra karaoke e balli

Giunti a scuola nel pomeriggio e terminate le premiazioni, gli studenti, che a breve dovranno sostenere gli esami per poter frequentare le scuole superiori, si sono ritrovati a vivere alcune ore scandite da karaoke e balli, all’insegna della musica insomma. Ma, il vero stupore, è arrivato nel momento in cui i docenti, quelli che hanno visto ogni giorno per nove mesi all’anno nelle serie vesti di docenti, hanno iniziato a fare i dj, mettendo su la loro musica preferita e facendoli scatenare. Proprio come in discoteca.

Inutile dire come la sorpresa sia riuscita alla grande. La stessa Forgione si è detta commossa: “Una classe – ha dichiarato al Messaggero – mi ha donato anche una penna con una dedica personalizzata: “Grazie per gli sforzi fatti e per aver reso la nostra esperienza scolastica la migliore possibile”».

