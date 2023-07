Aggrappato su un'auto in corsa per festeggiare la maturità: il folle gesto di uno studente

Esistono innumerevoli modi per festeggiare il superamento degli esami di maturità: una cena nel proprio ristorante preferito, magari in compagnia della propria famiglia, un party con gli amici, una festa in piscina, perfino una vacanza nella meta che desideriamo visitare da una vita con gli amici di sempre. Eppure, un gruppo di ragazzi ne ha scelto uno tra i più pericolosi, e che avrebbe potuto avere conseguenze veramente devastanti. Cosa hanno fatto ve lo diciamo sotto, qui ci limitiamo ad anticiparvi che hanno deciso di immortalare con un video la loro “bravata” e di condividerla si social. Cosa che ha permesso di identificarli e punirli.

Festeggia la maturità aggrappato sul tetto di un’auto in corsa

Siamo a Prato, in Toscana, dove è stato girato il video che non lascia spazio a dubbi e che mostra un ragazzo, senza scarpe e con i capelli e gli abiti scompigliati dal vento, sdraiato sul tetto di un’auto in movimento. Si tratta di una Renault bianca, che prosegue con un passeggero sul tetto, aggrappato alle portiere laterali dell’auto mentre questa prosegue la sua pericolosa corsa. Fortunatamente, l’esperienza si è conclusa senza incidenti, ma la situazione avrebbe potuto facilmente trasformarsi in una tragedia. Ma quello che sorprende ancora di più, è che le immagini che migliaia di utenti hanno visto in rete, anziché suscitare un moto di indignazione, hanno diviso l’opinione pubblica. Se c’è chi ne è rimasto colpito negativamente, c’è anche chi ha trovato la scena divertente.

A causa della smania di condivisione, chi l’ha postato non si è accorto, o comunque non ha dato importanza, al fatto che il video mostrasse la targa dell’auto. Che ha permesso alle autorità di identificare il giovane alla guida del veicolo. Interrogato in proposito, il giovane ha detto di essersi trattato solo di uno stupido gioco per celebrare la fine degli esami di maturità.

Multa per il conducente e 14 punti decurtati dalla patente

La preoccupazione degli inquirenti risiedeva principalmente nel fatto che potesse essersi trattato di una challenge o qualcosa di simile, in seguito ai drammatici eventi di Casal Palocco nei quali protagonisti sono stati degli youtubers. Ma il ragazzo ha smentito tale intento. Bene, ma quali sono state le conseguenze per i giovani che hanno preso parte a questo immaturo modo di festeggiare la conclusione della Maturità?

Il conducente dell’auto, che si è accertato successivamente essere un ventenne, è stato multato con 200 euro e gli sono stati decurtati 14 punti dalla patente. Patente che gli è stata, inoltre, provvisoriamente sospesa. Gli si sono contestate delle violazioni non da poco, ad iniziare dalla condotta pericolosa alla guida. Senza considerare l’omissione delle cinture di sicurezza per i passeggeri presenti sul momento all’interno e sopra l’auto e l’eccessiva velocità.

