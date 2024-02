'Fifties in Fashion', la mostra all'Accademia del Lusso che celebra la moda italiana degli anni '50

Fifties in Fashion, inaugurata la mostra presso l’Accademia del Lusso

Nel cuore pulsante della moda italiana, Milano, si apre un varco temporale che ci riporta direttamente agli anni ’50, un decennio che ha segnato un’epoca irripetibile per stile e innovazione. La mostra “Fifties in Fashion”, inaugurata il 21 febbraio 2024 presso l’Accademia del Lusso, situata nella prestigiosa via Montenapoleone, offre un’immersione profonda in quel periodo storico, attraverso una selezione accurata di abiti originali che hanno rivoluzionato il concetto di moda e sartorialità, dando vita alla cultura del Made in Italy.

Tutti i dettagli della mostra curata da Stefano Dominella

Curata da Stefano Dominella, Presidente onorario della Maison Gattinoni Couture, in collaborazione con Afro Fashion Association, la mostra si avvale di pezzi provenienti dalla collezione privata di Dominella, offrendo ai visitatori un’esperienza unica. “La miglior creatività non deve essere riservata a pochi”, afferma Dominella, sottolineando come la moda, specie quella di un tempo passato, possa ancora oggi sorprendere e ispirare nuove generazioni verso la libertà creativa e il cambiamento.

Gli anni ’50 rappresentano l’alba di un’era in cui la moda italiana inizia a farsi conoscere e apprezzare a livello globale, grazie all’estro artistico di alcuni tra i più talentuosi creatori dell’epoca. La mostra non è solo un tributo a quegli anni ma anche un’opportunità educativa, soprattutto per i giovani studenti di design e moda, di avvicinarsi alle meraviglie dell’alto artigianato italiano e di ammirare le creazioni di icone come Carosa, Fernanda Gattinoni, Tiziani, Schuberth, Antonelli, e Fabiani.

Maurizio Gonnella, Direttore Generale di Accademia del Lusso, evidenzia come la moda degli anni ’50 continui ad essere un punto di riferimento imprescindibile, un intreccio perfetto di femminilità, sartorialità, innovazione e nostalgia. La mostra vuole celebrare questo periodo storico, i cui valori sono fondamentali per la filosofia dell’Accademia del Lusso: la valorizzazione del saper fare italiano.

Una mostra che va oltre i confini italiani

L’evento, inserito nel calendario ufficiale della Camera della Moda, si conclude con l’invio di uno degli abiti esposti in Camerun, presso la Laba a Douala (Libre Académie des Beaux- Arts), simbolo dell’impegno dell’Accademia del Lusso nel promuovere la cultura della moda italiana oltre i confini nazionali.

“Fifties in Fashion” non è solo una mostra; è un ponte tra passato e presente, un’ispirazione per il futuro della moda, che dimostra come lo stile e l’eleganza degli anni ’50 contino a influenzare e a essere celebrati nel mondo contemporaneo. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di moda, storia e cultura italiana.