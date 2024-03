Idee di lavoretti per la Festa del Papà

Lavoretti fai da te per la Festa del Papà

Volete qualche idea regalo per la festa del papà? Volete che il 19 marzo sia una festa indimenticabile per il vostro papà e volete fargli una grande sorpresa? Oppure state cercando dei lavoretti per bambini per la Festa del Papà da far fare ai vostri figli? Noi oggi vogliamo darvi qualche consiglio su dei lavoretti fai da te in cui è necessario mettere solo il materiale e la pazienza per realizzarli.

Lavoretti facili per la Festa del Papà

Vediamo alcune idee di lavoretti creativi per la Festa del Papà semplici da realizzare:

Cravatte con le poesie: cercate una poesia rappresentativa e fatela stampare sulla cravatta a cui il vostro papà è più legato. Gilet decorativo per bottiglie: regalate una bottiglia di champagne o di vino al vostro papà e personalizzatela con un gilet decorativo creato da voi. Portapenne colorato: se avete un portapenne che non usate più, potete rivestirlo e personalizzarlo con una frase o un’immagine che rappresenti il vostro rapporto. Svuota tasche: quando rientra stanco dal lavoro, fategli trovare uno svuota tasche colorato fatto da voi con le vostre mani. Biglietto di auguri con segnalibro: per fare in modo che vostro padre non perda il vostro biglietto di auguri, fateglielo a forma di segnalibro. Ottimo per gli amanti della lettura! Fermacarte con sassi: è utile per fermare le pile di bollette che si creano sulla scrivania. Portachiavi in gomma crepla: le chiavi di casa, dell’auto, del box! Quante chiavi, regalategli un portachiavi fatto da voi e non perderà mai più nemmeno una chiave! Tazza personalizzata: acquista delle tazze bianche e pennarelli per ceramica con cui scrivere dei messaggi speciali sulla tazza. Segui le istruzioni per fissare l’inchiostro, solitamente richiede una cottura in forno.

Lavoretti per bambini per la Festa del Papà

Volete far realizzare dei lavoretti semplici per la Festa del Papà ai vostri figli o ai vostri alunni? Ecco alcune idee che vanno bene sia come lavoretti da asilo nido per la Festa del papà, sia come lavoretti per la Festa del Papà per la scuola primaria.

Biglietto d’auguri fatto a mano: fornisci ai bambini carta colorata, pennarelli, adesivi e tutto il necessario per creare un biglietto d’auguri personalizzato. Possono disegnare, scrivere un messaggio dolce o incollare foto per personalizzarlo.

Cornice per foto personalizzata: acquista delle cornici in legno grezzo che i bambini possono dipingere o decorare con adesivi, bottoni o piccoli oggetti. Plus: inserire una foto del bambino o della bambina con il proprio papà!

Sottobicchieri fatti a mano: tra i lavoretti da scuola per la Festa del Papà, troviamo i sottobicchieri personalizzati. I bambini possono decorare dei sottobicchieri in ceramica o in legno con pennarelli per ceramica o acrilici. Questo è un regalo utile che il papà può usare tutti i giorni.

Vasetto dei desideri: fornisci ai bambini un piccolo barattolo di vetro che possono decorare con vernice, nastri o adesivi. All’interno, possono inserire dei bigliettini con scritti dei “buoni” per abbracci, baci, lavoretti domestici o tempo da passare insieme.

Ciondolo con impronta: con un po’ di pasta per modellare che si indurisce all’aria, i bambini possono creare un ciondolo o un magnete per il frigorifero, premendo la loro piccola impronta sulla pasta. Una volta asciutto, può essere dipinto e decorato.