Festa del papà: data, origini e idee

Festa del Papà: data e origini

Per grandi e piccini la Festa del Papà è un evento da festeggiare come si deve: si tratta di una ricorrenza diffusa in tutto il mondo fissata in date diverse a seconda del paese. In Italia, come in altri paesi di tradizione cattolica, la festa del papà si celebra il 19 marzo, giorno di San Giuseppe, proprio per ricordare la straordinaria umiltà e rettitudine del padre putativo di Gesù.

E, in tutta la nostra penisola, i festeggiamenti non si limitano ai lavoretti per la festa del papà confezionati dai bimbi o a semplici letterine o auguri: esistono delle vere e proprie tradizioni popolari, che vanno dai dolci tradizionali tipici di ogni regione a riti e celebrazioni di ogni tipo.

È scattata un pochino la scintilla della curiosità? Bene, allora non ci rimane che accontentarvi subito: in questo articolo parleremo delle origini della festa del papà, in Italia e nel mondo, vi racconteremo le tradizioni più conosciute e vi daremo qualche suggerimento utile su regali, frasi di auguri e dolci da preparare. Continuate a leggere…

Festa del Papà: perché è il 19 marzo?

In Italia la festa del papà si celebra ogni anno il 19 marzo, in concomitanza con la festa cattolica di San Giuseppe, padre putativo di Gesù e sposo della Beata Vergine Maria. I primi a festeggiare San Giuseppe furono, nel 1030, i monaci benedettini, seguiti nel 1324 dai Servi di Maria e nel 1399 dai Francescani.

La ricorrenza fu poi estesa a tutta la Chiesa nel 1621 da papa Gregorio XV e fino al 1977 il 19 marzo è stato considerato festivo anche agli effetti civili, ma ciò poi venne soppresso con la legge n. 54 del 5 marzo 1977. Come padre per eccellenza, San Giuseppe non è solo il custode della famiglia, ma protegge anche gli orfani, gli sfortunati e le ragazze nubili.

Per questo motivo in Sicilia, ad esempio, il giorno di San Giuseppe è tradizione invitare i poveri a pranzo. Si tratta inoltre di una ricorrenza che coincide con la fine dell’inverno, per cui a essa sono legati riti propiziatori, come per esempio il salto del falò in piazza o il rituale dell’incolto bruciato nei campi.

E non dobbiamo poi dimenticare i dolci, gli special guests di questa ricorrenza! Ce ne sono tantissimi in tutto il territorio italiano: tra i più famosi ricordiamo i romani Bignè di San Giuseppe, le zeppole di San Giuseppe napoletane, la tosco-umbra frittella di riso, la raviola tipica del Nord e le crispelle di riso siciliane.

Festa del Papà nel mondo

Ma come si celebra la Festa del Papà nel resto del mondo? Sappiamo che nei paesi non cattolici è una ricorrenza civile che cade in date diverse. Vediamo quali sono le tradizioni più famose:

Festa del Papà in America

La festa del papà negli Stati Uniti d’America si celebra la terza domenica di giugno. Questa tradizione ha avuto inizio nel 1910, grazie agli sforzi di Sonora Smart Dodd, che voleva onorare suo padre, un veterano della Guerra Civile americana che aveva cresciuto da solo sei figli dopo la morte della moglie.

La festa del papà è diventata una celebrazione ufficiale negli Stati Uniti nel 1972, quando il presidente Richard Nixon firmò una legge che la riconosceva come festività federale. In questo giorno, è consuetudine per i figli e le famiglie mostrare il loro apprezzamento per i padri e le figure paterne con regali, biglietti d’auguri, e attività condivise.

Festa del papà in Germania

Qui la festa del papà coincide con il giorno dell’Ascensione (ovvero il 9 maggio), e viene chiamata Männertag o Herrentag, cioè giorno degli uomini. La tradizione prevede che gruppi di uomini spingano i carretti pieni di alcolici e trascorrano il pomeriggio a bere e a fare baldoria.

Festa del papà in Russia

In Russia la festa del papà si celebra il 23 febbraio, il giorno della festa dei difensori della patria, proprio per accentuare il loro importante ruolo nazionale.

