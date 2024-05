BELLE ÉPOQUE: TESINA PER GLI ESAMI DI TERZA MEDIA

Uno dei periodi storici più interessanti, affascinanti e contraddittori tra quelli che si studiano a scuola è sicuramente la Belle Époque… stai pensando di portare questo argomento come tema della tua tesina di Terza Media?

Epoca di scoperte scientifiche, lotte femministe e di classe, dissolutezza e tabù, economia di mercato e artisticità, l’argomento è ricco di spunti. A trovare i giusti abbinamenti ti aiutiamo noi: in quest’articolo troverai tante dritte per scrivere la tesina sulla Belle Epoque per l’Esame di Terza Media con percorsi con collegamenti a tutte le materie studiate

Vuoi scrivere una tesina perfetta? Leggi anche la nostra guida Esame terza media: come fare la tesina

TESINA TERZA MEDIA SULLA BELLE ÉPOQUE: DRITTE PER INIZIARE

Prima di iniziare a scrivere la tesina, cerca maggiori informazioni e risorse sull’argomento, conducendo una ricerca su libri di testo, in biblioteca e su Intenet per cercare spunti interessanti per la tua tesina sulla Belle Époque. Troverai così anche idee originali che possono valorizzare al massimo la tua tesina.

Ricorda poi che puoi sempre chiedere un aiuto ai professori: non sai bene come collegare l’argomento a una delle materie?

Domanda al professore di riferimento se ha alcuni consigli utili o qual è la migliore scelta tra varie alternative a cui hai pensato. A questo punto puoi definire i collegamenti e iniziare a scrivere la tesina!

TESINA TERZA MEDIA SULLA BELLE ÉPOQUE: COME SI SCRIVE

La tesina di terza media è composta da un’introduzione generale sull’argomento con breve spiegazione dei collegamenti per ogni disciplina (di cosa parlerai e perché hai scelto quel tema) e da un capitolo per ogni materia trattata. Per ogni materia, puoi dividere il relativo testo in paragrafi titolati per rendere il testo più schematico e semplice da leggere.

Non scordarti di scegliere un bel carattere leggibile e di corredare il lavoro con delle belle immagini, così da rendere il lavoro curato e interessante ai professori che lo vedranno. Infine, leggi bene più volte il testo: attenzione agli errori di ortografia e di sintassi!

TESINA TERZA MEDIA SULLA BELLE EPOQUE: COLLEGAMENTI

Non sai come collegare tutte le materie sul tema della Belle Époque? Ecco alcuni spunti utilissimi per te!

Collegamenti Italiano: il Decadentismo e Giovanni Pascoli

il Decadentismo e Giovanni Pascoli Collegamenti Storia: i movimenti femministi in Europa

i movimenti femministi in Europa Collegamenti Inglese: l’affondamento del Titanic o Oscar Wilde

l’affondamento del Titanic o Oscar Wilde Collegamenti francese: Charles Baudelaire o l’Esposizione universale del 1889

Charles Baudelaire o l’Esposizione universale del 1889 Collegamenti Arte: l’Impressionismo

l’Impressionismo Collegamenti Musica: analisi del film-musical Moulin Rouge, dal can-can alla nascita del cinema

analisi del film-musical Moulin Rouge, dal can-can alla nascita del cinema Collegamenti Tecnologia: i mezzi di trasporto nella Belle Époque

i mezzi di trasporto nella Belle Époque Collegamenti Scienze: scoperte scientifiche della Belle Époque

scoperte scientifiche della Belle Époque Collegamenti Matematica: la ricerca operativa

la ricerca operativa Collegamenti Educazione Fisica: le Olimpiadi moderne (nel 1894 si tenne infatti il primo congresso sui giochi olimpici)

le Olimpiadi moderne (nel 1894 si tenne infatti il primo congresso sui giochi olimpici) Collegamenti Geografia: Parigi

TESINA ESAMI TERZA MEDIA

Non perderti tutte le nostre guide su come realizzare la tesina di Terza Media: