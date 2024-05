Tesina Esame Terza Media con collegamenti last minute

Sono molti i mesi che ci separano dall’Esame Terza Media, ma per gli studenti non c’è tempo da perdere e bisogna affrettarsi nel cercare argomenti e collegamenti per la tesina e il percorso.

Per molti non è semplice: bisogna studiare per la prova di italiano, la prova di matematica, la prova di inglese e l’esame orale… E non tutti sono in grado di conciliare le varie cose! Di conseguenza alcuni studenti si riducono a scrivere la tesina nelle ultime settimane, dando poco spazio alla fantasia ed effettuando collegamenti spesso poco chiari e non molto attinenti all’argomento scelto. E allora, che ne dite di un piccolo aiuto per trovare qualche collegamento al volo ed evitare una brutta figura con gli insegnanti?

Ecco per voi qualche piccolo suggerimento per scrivere una bella tesina trovando in poco tempo i collegamenti giusti!

ESAME TERZA MEDIA: COME TROVARE VELOCEMENTE I COLLEGAMENTI PER LA TESINA

Per trovare velocemente i collegamenti per la tesina basta scegliere un argomento che riesca a coinvolgere tutte le materie (o quasi).

Sicuramente non si tratterà di un argomento originale, ma con qualche sistematina qua e là una tematica tradizionale può diventare oggetto di una tesina interessante per tutti gli insegnanti. Se non avete tempo e volete qualche punto, ve ne proponiamo qualcuno!

TESINA TERZA MEDIA SULLA DONNA: COLLEGAMENTI PER DONNE E POTERE

Non ci fossilizziamo sulla figura della donna in generale, ma analizziamo il rapporto tra donne e potere:

inglese : la regina Elisabetta I

: la regina Elisabetta I storia : Marilyn Monroe e i Kennedy

: Marilyn Monroe e i Kennedy francese : la regina Maria Antonietta

: la regina Maria Antonietta scienze : Margherita Hack

: Margherita Hack italiano: D’Annunzio

ESAME TERZA MEDIA: TESINA SUL CIOCCOLATO

Un argomento che metterà d’accordo tutti e con cui si potranno effettuare i seguenti collegamenti:

italiano : D’Annunzio, il piacere

: D’Annunzio, il piacere scienze : le proprietà del cioccolato

: le proprietà del cioccolato storia : il cioccolato nella seconda guerra mondiale e storia del cioccolato

: il cioccolato nella seconda guerra mondiale e storia del cioccolato inglese : George Orwell, 1984

: George Orwell, 1984 tecnologia: l’industria alimentare

TESINA TERZA MEDIA SUL RAZZISMO: COLLEGAMENTI

Tesina rapida e semplice da collegare agli argomenti affrontati in Terza Media:

scienze : il DNA

: il DNA storia : il Nazismo

: il Nazismo geografia : il Sudafrica

: il Sudafrica educazione artistica : Gauguin

: Gauguin italiano: Primo Levi, Se questo è un uomo

TESINA ESAME TERZA MEDIA: COLLEGAMENTI PER TESINA SUL GIOCO

Siete appassionati di un gioco in particolare o dei giochi in generale? Ecco allora i nostri spunti:

italiano : Saba, Goal

: Saba, Goal storia : la prima guerra mondiale e Risiko

: la prima guerra mondiale e Risiko tecnologia : i videogiochi

: i videogiochi francese : il cubo di Rubik

: il cubo di Rubik geografia: Giappone

