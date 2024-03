Buon mesiversario, le frasi più belle da dedicare

Buon mesiversario: come stupire il proprio compagno

Che si tratti del primo mese di fidanzamento o meno, è sempre bello festeggiare con la propria dolce metà ogni piccolo traguardo raggiunto. Il mesiversario è, sicuramente, l’occasione giusta per dare spazio al romanticismo dedicando al proprio lui o alla propria lei un messaggio d’amore. Abbiamo quindi raccolto per voi le migliori frasi per il mesiversario.

Le parole da dedicare possono essere scritte su un biglietto o inviate tramite smartphone, mentre per quanto riguarda il contenuto è possibile anche affidarsi alla propria fantasia, oltre che prendere ispirazione da citazioni famose. In ogni caso, il pensiero sarà più che apprezzato!

Buon mesiversario: le frasi più belle a cui ispirarsi

Il mesiversario è il momento giusto per esprimere con parole dolci i propri sentimenti dedicando al proprio compagno dei messaggi ad hoc. Ecco le frasi per il mesiversario da cui prendere spunto e che faranno sicuramente colpo:

La nostra storia d’amore continua a crescere, sempre più luminosa, mese dopo mese… auguri immensi tesoro mio. Buon mesiversario.

Volano i mesi insieme a te, vola il tempo quando si sta bene.

E sono otto mesi che non posso fare a meno di te.

Due mesi di noi. Ti amo.

Più di ieri, meno di domani! Buon mesiversario.

È il 12 di ogni mese il giorno per me più speciale. Buon mesiversario.

Amore oggi sono sette mesi!! Ogni giorno passato insieme a te ha reso la mia vita più piena e più felice!! Buon mesiversario.

Oggi sono i mesi, domani spero che siano gli anni!

Buon mesiversario: le citazioni più belle da dedicare

Per celebrare il mesiversario è possibile anche dedicare delle parole romantiche prese in prestito da autori importanti. Ecco le citazioni più belle a cui ispirarsi: