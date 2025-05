Calendario Anno Scolastico 2025/2026 Emilia-Romagna

La regione Emilia-Romagna ha recentemente definito il calendario dell’anno scolastico 2025/2026, un documento fondamentale che scandisce il ritmo dell’anno accademico per migliaia di studenti e docenti. Questa pianificazione non rappresenta solo un elenco di date, ma costituisce la struttura portante attorno a cui ruotano le attività didattiche, la programmazione dei contenuti e l’organizzazione familiare. Qual è la situazione di quest’anno? Scopriamo insieme, approfondendo tutte le date del calendario dell’anno scolastico 2025/2026 della Regione Emilia-Romagna!

Calendario Scolastico 2025/26 Emilia-Romagna: quando inizia e finisce la scuola?

La Regione Emilia-Romagna ha ufficializzato il calendario dell’anno scolastico 2025-2026, fissando un totale di 206 giorni di lezione che dovranno essere garantiti agli studenti. Ma quanti giorni mancano all’inizio della scuola in Emilia-Romagna? Le attività didattiche prenderanno il via lunedì 15 settembre 2025, mentre l’ultimo giorno di scuola sarà sabato 6 giugno 2026.

Ricapitolando:

Primo giorno di scuola Emilia-Romagna: 15 settembre 2025

Ultimo giorno di scuola Emilia-Romagna: 6 giugno 2026

Ultimo giorno di scuola Emilia-Romagna (scuole dell’infanzia): 30 giugno 2026

Una volta chiarite le date di inizio e di fine, non resta che scoprire quali ponti sono previsti!

Calendario Scuola 2025/26 Emilia-Romagna: vacanze, ponti e festività

Quali sono i giorni in cui non si va a scuola in Emilia-Romagna? Per quanto riguarda le pause più attese, le vacanze natalizie si estenderanno dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, mentre quelle pasquali occuperanno il periodo dal 2 al 7 aprile 2026.

Inoltre, durante l’anno scolastico 2025-26, gli studenti dell’Emilia-Romagna potranno contare su diverse festività nazionali che sospendono le lezioni in tutti gli istituti italiani. Il calendario prevede la chiusura per Tutti i Santi (sabato 1 novembre 2025), seguita dall’Immacolata Concezione (lunedì 8 dicembre 2025).

Le celebrazioni natalizie includono il 25 dicembre (Natale) e il 26 dicembre (Santo Stefano), mentre il nuovo anno porta con sé le pause per Capodanno (1 gennaio 2026) e l’Epifania (6 gennaio 2026). La primavera sarà caratterizzata dalle festività pasquali (5 aprile, Pasqua e 6 aprile, Lunedì dell’Angelo) e dalle ricorrenze civili come la Festa della Liberazione (sabato 25 aprile), la Festa del Lavoro (venerdì 1 maggio) e la Festa della Repubblica (martedì 2 giugno).

Ricapitolando:

Lunedì 2 novembre 2025 : commemorazione dei defunti

: commemorazione dei defunti Lunedì 8 dicembre 2025 (fine settimana di tre giorni)

(fine settimana di tre giorni) Vacanze di Natale : da sabato 24 dicembre a venerdì 6 gennaio 2026 (compresi)

: da sabato 24 dicembre a venerdì 6 gennaio 2026 (compresi) Vacanze di Pasqua: da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile 2026 (compresi)

Senza dimenticare la Festa del Santo Patrono che varia da comune a comune e può donare un giorno in più di vacanza. Per esempio la Festa del Santo Patrono di Bologna è il 4 ottobre che nel 2025 cade di sabato, per questo motivo gli studenti non ne potranno usufruire per rimanere un giorno in più a casa. E ancora la Festa del Santo Patrono di Parma è il 13 gennaio, che nel 2026 cade di martedì, quindi gli studenti avranno la possibilità di fare un eventuale ponte.