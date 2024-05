Tesina sul calcio Esame terza media: collegamenti e mappa

ESAMI DI TERZA MEDIA: TESINA SVOLTA SUL CALCIO

L’esame di terza media è alle porte…certo, mancano ancora un po’ di mesi, ma è arrivato il momento di pensare all’argomento della tua tesina di terza media che dovrai presentare all’orale. Non preoccuparti se ancora non hai idee, ci siamo qui noi per proporti una tematica sempre molto efficace, soprattutto se sei uno sportivo o un tifoso: una tesina sul calcio con tutti i collegamenti tra le materie e una mappa concettuale come esempio da cui prendere spunto per strutturare il tuo percorso!

Segui bene le nostre dritte e grazie alla guida che ti proponiamo qui di seguito potrai iniziare ad impostare e poi a scrivere tesina perfetta senza il minimo problema!

TESINA TERZA MEDIA SUL CALCIO: LA RICERCA

Che bella idea no? Proporre un argomento che ti piace è il primo passo verso il successo…e poi, credi a noi, ti divertirai tanto a raccogliere il materiale e a pensare a tutti i collegamenti da fare. Il primo passo per mettere insieme una buona tesina sul calcio, infatti, è proprio fare una ricerca: puoi iniziare da una squadra o studiare un po’ l’evoluzione di questo sport o, ancora, provare ad analizzare la storia di qualche calciatore importante. Mentre leggi cerca di capire se qualche informazione ti colpisce, prendine nota e inizia a cercare somiglianze e parallelismi con quello che hai studiato durante l’anno.

Se però hai qualche difficoltà, non preoccuparti. Ecco i nostri spunti e i nostri consigli per trovare i collegamenti giusti!

TESINA ESAME TERZA MEDIA SUL CALCIO: COLLEGAMENTI

Scegliamo quindi i collegamenti tra le varie materie che studi a scuola per poi inserirli secondo l’ordine giusto nella tesina. Ecco un esempio di argomenti da inserire in una buona tesina sul calcio:

Collegamenti Storia: dove nasce il calcio? Origini e storia di questo sport. Per rendere più pertinente questo collegamento puoi fare riferimento a qualcosa che hai studiato durante l’anno. Per esempio puoi ricollegare il boom economico allo sviluppo di una certa percezione del gioco del calcio.

dove nasce il calcio? Origini e storia di questo sport. Per rendere più pertinente questo collegamento puoi fare riferimento a qualcosa che hai studiato durante l’anno. Per esempio puoi ricollegare il boom economico allo sviluppo di una certa percezione del gioco del calcio. Collegamenti Geografia: L’Inghilterra, patria del calcio.

L’Inghilterra, patria del calcio. Collegamenti Ed. Civica: L’origine della serie A di calcio: storia e regole

L’origine della serie A di calcio: storia e regole Collegamenti Italiano: Umberto Saba e la poesia Goal.

Umberto Saba e la poesia Goal. Collegamenti Inglese : Soccer e football: differenze e similitudini

: Soccer e football: differenze e similitudini Collegamenti Scienze : L’apparato muscolare

: L’apparato muscolare Collegamenti Matematica: Il pallone e la sfera

Il pallone e la sfera Collegamenti Arte: “Partita di calcio” di Carlo Carrà

“Partita di calcio” di Carlo Carrà Collegamenti Scienze Motorie: Il calcio: le regole, il gioco

Il calcio: le regole, il gioco Collegamenti Musica: Gli inni delle squadre di calcio

TESINA SUL CALCIO: LA MAPPA CONCETTUALE

Una volta terminata la tesina, cosa bisogna fare? Ti consigliamo di realizzare una mappa concettuale, così gli insegnanti avranno chiari gli argomenti che hai inserito. Ecco un esempio già pronto:

TESINA TERZA MEDIA: TUTTE LE DRITTE

Oltre alla tesina sul calcio, scoprite come realizzare in generale una perfetta tesina seguendo i nostri consigli: