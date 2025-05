Per l’intero anno scolastico sono stati pianificati 206 giorni di lezione effettivi (che scendono a 205 qualora la festa patronale ricada durante il periodo didattico). Ma quando inizia e finisce la scuola in Sicilia? E quali festività sono previste? Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul calendario dell’anno scolastico 2025/2026 della Regione Sicilia!

Calendario Anno Scolastico 2025/2026 Sicilia: quando inizia e finisce la scuola?

Quanti giorni mancano all’inizio della scuola in Sicilia? Gli studenti torneranno sui banchi lunedì 15 settembre 2025, dando ufficialmente inizio alle lezioni in tutti gli istituti dell’isola. Le attività didattiche proseguiranno fino a martedì 9 giugno 2026, data che segnerà la conclusione dell’anno per la maggior parte degli studenti.

Per i bambini delle scuole dell’infanzia, invece, le lezioni continueranno fino al 30 giugno 2026.

Ricapitolando:

Primo giorno di scuola Sicilia: 15 settembre 2025

Ultimo giorno di scuola Sicilia: 9 giugno 2026

Ultimo giorno di scuola Sicilia (scuole dell’infanzia): 30 giugno 2026

Calendario Scuola 2025/2026 Sicilia: vacanze, ponti e festività

Quali sono i giorni in cui non si va a scuola in Sicilia? Per quanto riguarda i periodi di pausa, le vacanze natalizie si estenderanno dal 23 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026, offrendo agli studenti due settimane di riposo. La sospensione pasquale, invece, è programmata dal 2 al 7 aprile 2026.

Il calendario scolastico siciliano deve ovviamente tenere conto anche delle festività nazionali che comportano la sospensione delle attività didattiche in tutta Italia. Queste date includono: 1 novembre 2025 (Tutti i Santi, sabato), 8 dicembre (Immacolata Concezione), 25 e 26 dicembre (Natale e Santo Stefano), 1 gennaio 2026 (Capodanno), 6 gennaio (Epifania), 5 e 6 aprile (Pasqua e Lunedì dell’Angelo), 25 aprile (Festa della Liberazione, sabato), 1 maggio (Festa del Lavoro) e 2 giugno (Festa nazionale della Repubblica).

Ricapitolando:

Vacanze di Natale : dal 23 dicembre al 7 gennaio 2026 (compresi)

: dal 23 dicembre al 7 gennaio 2026 (compresi) Vacanze di Pasqua : dal 2 aprile al 7 aprile 2026 (compresi)

: dal 2 aprile al 7 aprile 2026 (compresi) Lunedì 8 dicembre 2025 (fine settimana di tre giorni)

In conclusione bisogna ricordare che i giorni da 206 potrebbero scendere a 205 se la Festa del Santo Patrono cade in un giorno della settimana in cui gli studenti dovrebbero andare a scuola. Questo giorno cambia da comune a comune, quindi è necessario consultare i singoli calendari. Per esempio, il Santo Patrono secondo la tradizione a Palermo si festeggia il 15 luglio, quindi fuori dal calendario scolastico; il Santo Patrono di Catania invece si festeggia il 4 febbraio che nel 2026 cade di mercoledì.

Altre possibili chiusure per il Santo Patrono sono:

Agrigento: 25 febbraio

Caltanissetta: 29 settembre

Enna: 2 luglio

Messina: 3 giugno

