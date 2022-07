Amazon Prime Video: aumento del prezzo

Nelle ultime ore sta facendo molto discutere l’aumento del prezzo dell’abbonamento di Amazon Prime Video. “È la prima volta che modifichiamo il prezzo di Prime in Italia dal 2018. Nel frattempo, abbiamo ampliato la selezione di prodotti disponibili con consegna Prime veloce illimitata, senza costi aggiuntivi; abbiamo attivato e migliorato la consegna di generi alimentari con Amazon Fresh; e abbiamo aggiunto sempre più intrattenimento digitale di qualità, come serie TV, film, musica, giochi e libri. In particolare, Prime Video ha ampliato la raccolta di serie e film Amazon Originals e ha attivato l’accesso allo sport dal vivo, come la UEFA Champions League“, hanno fatto sapere da Prime.

Amazon Prime Video: i nuovi costi

Amazon Prime Video aumenta anche in altri Paese: in Francia il costo annuale di Amazon Prime passerà da 49,99 euro a 69,90 euro, nel Regno Unito da circa 79 sterline a 95 sterline, cioè da circa 94 euro a circa 113 euro, infine in Germania da 69 euro a 89,90 euro. Le nuove tariffe nel nostro Paese sono le seguenti:

La tariffa mensile standard passerà da 3,99 euro a 4,99 euro

La tariffa annuale standard passerà da 36 euro a 49,90 euro

La tariffa studenti mensile passerà da 1,99 euro a 2,49 euro

La tariffa studenti annuale passerà da 18 euro a 24,95 euro

Questi prezzi non sono piaciuti agli abbonati e nemmeno al Codacons che ha sottolineato lo svantaggio tra i prezzi, visto che la quota annuale è aumentata del 36,8 per cento, mentre quella mensile “solo” del 25%. Ci sarà un ripensamento da parte dell’azienda?

I nuovi costi degli abbonamenti ad Amazon Prime Video saranno effettivi per i rinnovi e le nuove iscrizioni dal 15 settembre di quest’anno (incluso). Chi è già abbonato per l’aumento deve aspettare comunque la scadenza del contratto in corso, perciò quelli che sono indecisi se sottoscrivere o meno l’abbonamento dovrebbero decidersi entro quella data, visto che in questo caso potrebbero usufruire di un anno ancora al prezzo “vecchio”. Ovviamente è ancora possibile usufruire della prova gratuita: