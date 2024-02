Catalogo Amazon Prime Video Febbraio 2024: film e serie tv

Amazon Prime Video Febbraio 2023, film e serie tv: il catalogo

Amazon Prime Video ha tante sorprese in arrivo per il mese di gennaio, ma vi riepiloghiamo il costo di Amazon Prime Video:

La tariffa mensile standard è passata da 3,99 euro a 4,99 euro

La tariffa annuale standard è passata da 36 euro a 49,90 euro

La tariffa studenti mensile è passata da 1,99 euro a 2,49 euro

La tariffa studenti annuale è passata da 18 euro a 24,95 euro

Ricordiamo che i clienti di Amazon Prime Video possono condividere determinati vantaggi con un altro adulto del proprio Amazon Household. Prime Student non include la condivisione dei vantaggi Prime con il nucleo familiare. L’abbonamento include, inoltre, spedizioni veloci, consegne in 1-2 giorni, offerte lampo e Amazon Prime Day Prime Video, Music Prime, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos, Amazon Fresh, Prova Prima Paga Poi e Deliveroo Plus gratis per un anno.

Ora scopriamo invece tutte le novità del mese di febbraio su Prime Video! Cosa dobbiamo aspettarci?

Catalogo Amazon Prime Video Febbraio 2024: tutti i film

Scopriamo quali film ci saranno come novità nel mese di febbraio su Amazon Prime Video:

This Is Me…Now: A Love Story – 16 febbraio

Giannis: Il meraviglioso viaggio – 19 febbraio

Nel paese dei santi e dei peccatori – 23 febbraio

Catalogo Amazon Prime Video Febbraio 2024: serie tv

Già dai primi di febbraio, Amazon Prime Video apre le porte anche a nuove serie tv, scopriamo insieme quali sono:

2 febbraio – Mr & Mrs Smith s.1

14 febbraio – The Game of Keys (Spagna) s.3

23 febbraio – The Second Best Hospital in the Galaxy s.1

29 febbraio – La regina rossa s.1 (Spagna)

Tra gli show impossibile non citare LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, il nuovo show comico di Prime Video il cui vincitore, selezionato da una giuria tra aspiranti professionisti della risata, avrà l’onore e l’onere di partecipare a LOL 4 insieme ai nove comici già annunciati.

Nel cast ufficiale di LOL 4 a sfidarsi a colpi di gag troveremo Diego Abatantuono, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria, Rocco Tanica. Nessuna sorpresa per Abatantuono visto che il suo nome era dato per certo già dallo scorso settembre. Ma nemmeno della Ocone oppure di Ferrario che sono apparsi recentemente in un’altra produzione Amazon, ovvero Prova Prova Sa Sa 2 di Frank Matano. Ovviamente poi non poteva mancare la Leone per la quota The Jackal che non manca mai (nella prima hanno partecipato Fru e Ciro, che ha vinto, nella terza Fabio Balsamo che ha trionfato in coppia con Paolo Kessissoglu).