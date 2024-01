Catalogo Netflix Febbraio 2024: film e serie tv

Netflix Febbraio 2024, film e serie tv: il catalogo

Prima di passare al catalogo di Netflix per il mese di febbraio, vi ricordiamo tutte le novità in merito ai prezzi dei piani attuali:

Piano Basic con pubblicità: al prezzo di 5.49 euro al mese, che permette l’accesso a due account non condivisibili

Piano Basic senza pubblicità: al prezzo di 7.99 euro al mese, che offre l’accesso a due account non condivisibili

Piano Standard: al costo di 12.99 euro al mese, che consente la visione in 4K su due dispositivi contemporaneamente e può essere condiviso tra due membri dello stesso nucleo familiare

Piano Premium con un costo di 17.99 euro al mese, concedendo agli abbonati la possibilità di visionare il contenuto selezionato in Ultra HD su quattro dispositivi contemporaneamente

La società statunitense ha annunciato nuovi aumenti sui costi di abbonamento in questo anno. La piattaforma di streaming non è scesa nel dettaglio nel chiarire le somme, l’unica certezza è che i prezzi dei vari piani di abbonamento saliranno entro quest’anno. In una pubblicazione per gli azionisti Netflix ha chiarito la seguente cosa: “Occasionalmente si chiederà ai membri di pagare un po’ di più per riflettere i miglioramenti del servizio“.

Catalogo Netflix Febbraio 2024: tutti i film

Pronti a scoprire quali sono i film ed anche i documentari e show in arrivo a febbraio? Mettetevi comodi, tante novità in arrivo anche in questo mese:

Orion e il buio (2 febbraio 2024)

La la land (6 febbraio 2024)

Il diavolo veste prada (7 febbraio 2024)

Cenere (9 febbraio 2024)

Players (14 febbraio 2024)

Dalla mia finestra 3, guardando te (23 febbraio 2024)

Mea Culpa (23 febbraio 2024)

Catalogo Netflix Febbraio 2024: le serie tv

E ora passiamo alle serie tv, con tante attese e delle novità. Pronti a scoprire di chi stiamo parlando?

Let’s Talk About CHU (2 febbraio 2024)

Raël: l’ultimo profeta (7 febbraio 2024)

One Day (8 febbraio 2024)

A Killer Paradox (9 febbraio 2024)

Buongiorno, Veronica 3 (14 febbario 2024)

The Vince Staples Show (15 febbraio 2024)

Love, Simon (15 febbraio 2024)

Comedy Chaos (16 febbraio 2024)

Nuova Scena (19 febbraio 2024)

Avatar – La leggenda di Aang (22 febbraio 2024)

Drive to survive 6 (28 febbraio 2024)

In merito ad Avatar – La leggenda di Aang, la serie è ambientata in un mondo immaginario ispirato all’oriente, in cui la popolazione è divisa in quattro nazioni che corrispondono ai quattro elementi (acqua, terra, fuoco e aria). La sinossi segue la storia del dodicenne Aang, Avatar cui spetta il compito di riappacificare le quattro nazioni, in guerra da un secolo, grazie alle sue capacità di padroneggiare tutti e quattro gli elementi, e ai suoi amici Katara, Sokka e Toph, che lo accompagnano nelle sue avventure in giro per il mondo.