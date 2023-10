Catalogo Netflix Ottobre 2023: film e serie tv

Netflix Ottobre 2023, film e serie tv: il catalogo

Prima di passare al catalogo di Netflix per il mese di ottobre, vi ricordiamo che la condivisione dell’account è stata bloccata, perciò ogni singolo account è destinato ad un solo ed unico nucleo domestico. Ciò significa che tutte le persone che fanno parte del nucleo domestico dell’abbonato hanno la possibilità di guardare il catalogo in qualsiasi posto (a casa, in movimento, in vacanza). Ecco i piani attuali:

Piano Basic con pubblicità: al prezzo di 5.49 euro al mese, che permette l’accesso a un solo account non condivisibile

Piano Basic senza pubblicità: al prezzo di 7.99 euro al mese, che offre l’accesso a un solo account non condivisibile

Piano Standard: al costo di 12.99 euro al mese, che consente la visione in 4K su due dispositivi contemporaneamente e può essere condiviso tra due membri dello stesso nucleo familiare

Piano Premium con un costo di 17.99 euro al mese, concedendo agli abbonati la possibilità di visionare il contenuto selezionato in Ultra HD su quattro dispositivi contemporaneamente

Leggi anche:

Catalogo Netflix Ottobre 2023: tutti i film

Pronti a scoprire quali sono i film in arrivo a ottobre? Mettetevi comodi, tante novità in arrivo anche in questo mese:

Sfida per la vetta – 4 ottobre

Invito a un assassino – 6 ottobre

Ballerina – 6 ottobre

Fairplay – 6 ottobre

Once Upon a Star – 11 ottobre

Il convegno – 13 ottobre

Camp Courage – 15 ottobre

The Devil on Trial – processo al diavolo – 17 ottobre

Crypto Boy – 19 ottobre

Old Dads – 20 ottobre

Vjeran Tomic: lo Spider-Man di Parigi – 20 ottobre

Sorella Morte – 27 ottobre

Pain Hustlers – Il business del dolore – 27 ottobre

Catalogo Netflix Ottobre 2023: le serie tv

E ora passiamo alle serie tv, con tante attese e delle novità. Pronti a scoprire di chi stiamo parlando?

Beckham – 4 ottobre

Lupin 3 – 5 ottobre

Everything Now – 5 ottobre

Ne rimarrà solo 1: gara di improvvisazione tragicomica 2 – 10 ottobre

Good Night Worlds – 12 ottobre

La caduta della casa degli Usher – 12 ottobre

Neon – 19 ottobre

Bodies – 19 ottobre

Yaratilan – La creatura – 20 ottobre

Surviving Paradise – 20 ottobre

Donna – 20 ottobre

Elite 7 – 20 ottobre

La vita sul nostro pianeta – 25 ottobre

Pluto – 26 ottobre

Tore – 27 ottobre

Ecco la sinossi della tanto attesa terza parte di Lupin: “Assane ora è in clandestinità e deve imparare a vivere lontano dalla moglie e dal figlio. Le sofferenze che lui stesso ha causato lo spingono a tornare a Parigi con una folle proposta: abbandonare la Francia e ricominciare da capo altrove. Ma gli spettri del passato sono sempre dietro l’angolo e un ritorno inatteso sconvolgerà i suoi piani“.