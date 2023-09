Sex Education 4: uscita oggi la quarta stagione su Netflix

Oggi su Netflix è uscita la quarta stagione di Sex Education, la serie tv che ha conquistato milioni di fan provenienti da tutto il mondo. La serie tv è stata creata da Laurie Nunn, ambientata tra Inghilterra e Galles, e promette il meglio da quest’ultima stagione.

Sex Education 4: trama

La quarta e ultima stagione di Sex Education è disponibile su Netflix a partire dalle ore 9 (ora italiana) di oggi, giovedì 21 settembre, in tutti i paesi in cui la piattaforma è utilizzabile.

Otis e Eric, dopo la chiusura della Moordale, affronteranno una nuova sfida: ovvero il primo giorno al liceo di Cavendish. Otis è nervoso riguardo alla creazione della nuova clinica e Eric prega che non siano di nuovo etichettati come “sfigati”.

Questo nuovo liceo è molto più avanti del vecchio. Infatti, oltre ad una sessione giornaliera di yoga nel giardino comune, c’è anche un forte senso di sostenibilità e un gruppo di studenti noti per essere “gentili”. Tuttavia, Viv è sconvolta dall’approccio al liceo poiché non sembra una situazione competitiva e Jackson fa ancora fatica a dimenticare Cal. Invece, Aimee cerca qualcosa di nuovo iscrivendosi ad una lezione di arte e Adam si chiede se l’educazione tradizionale faccia per lui.

Maeve, negli USA, vive il suo immenso sogno frequentando la preziosa Università di Wallace. Otis ha ancora una cotta per lei, mentre si adatta a non essere più figlio unico a casa o l’unico terapeuta per gli studenti.

Sex Education 4: stagioni, episodi e cast

La serie tv è composta in totale da 4 stagioni. La prima è uscita nel 2019, la seconda nel 2022, la terza nel 2021 e infine la quarta nel 2023. In totale gli episodi di tutta la serie tv sono 32 e nella quarta e ultima stagioni se ne contano 8.

Il cast confermato per la quarta stagione è uguale a quello della precedente.

Otis Milburn è il protagonista, un ragazzo introverso e goffo che nel suo vecchio liceo ha aperto una clinica per dispensare consigli sessuali;

Eric Effiong è il miglior amico di Otis, un ragazzo gay che vive in una famiglia religiosa;

Maeve Wiley, una studentessa molto intelligente che aiuta Otis nella gestione della clinica sessuale;

Jean Milburn è la madre di Otis e lavora come sessuologa;

Adam Groff è un ex compagno di scuola ed ex fidanzato di Eric;

Jackson Marchetti, studente e nuotatore;

Aimee Gibbs, amica di Maeve;

Ruby Matthews, ragazza molto popolare nel vecchio liceo frequentato dai protagonisti e che ha avuto una storia con Otis;

Isaac Goodwin, ragazzo diversamente abile e vicino di casa di Maeve, con cui ha una relazione;

Michael Groff, ex presidente del Liceo Moordale e padre di Adam, con cui ha un rapporto problematico;

Cal Bowman, studente non-binario che ha iniziato il percorso di transizione;

Sofia Marchetti, una delle due madri di Jackson;

Roz Marchetti, una delle due madri di Jackson.

I nuovi personaggi

Nella quarta stagione, considerando i cambi di scuole e le università, entreranno in gioco nuovi personaggi.