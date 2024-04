Collegamenti Maturità Alberghiero: 5 idee di cucina e ristorazione

COLLEGAMENTI MATURITÀ ALBERGHIERO: ARGOMENTI

Se non riesci a trovare un argomento originale per la tua tesina, ti aiutiamo noi. Sei annoiato dai soliti temi trattati e vuoi distinguerti? Bene, segui i consigli che ti proponiamo. Potrai scegliere tra 5 idee, tesine per l’alberghiero praticamente già svolte.

COLLEGAMENTI MATURITÀ ALBERGHIERO: CUCINA E ALIMENTAZIONE

Questo è un argomento molto attuale e si può, soprattutto, spaziare molto. Poi, per te, è un tema molto familiare, anche se trattato da un diverso punto di vista. L’uomo, infondo, è ciò che mangia!

Italiano: Marinetti- Banchetto futurista di Parigi; Verga

Marinetti- Banchetto futurista di Parigi; Verga Storia dell’arte: L’arte in tavola o la tavola nell’arte!

L’arte in tavola o la tavola nell’arte! Storia: Il vertice FAO (Food and Agricolture Organization of the United Nations).

Il vertice FAO (Food and Agricolture Organization of the United Nations). Materie caratterizzanti l’alberghiero: Il gusto tra sacro e profano; Il gusto di sapere attraverso il sapore.

Troverai la tesina dal titolo molto originale, seguendo il nostro link: Tesina maturità: Golosa io?

COLLEGAMENTI MATURITÀ ALBERGHIERO: L’ANORESSIA

Purtroppo questo è un tema molto doloroso e attuale e affrontarlo può essere un buon modo per dimostrare di essere in grado di relazionarti anche con argomenti più difficili. Prova a seguire i nostri spunti per elaborare una tua personalissima idea su come svolgere questa tesina sull’alberghiero. Un motto latino dice: “quod me nutrit me destruit”, ciò che mi nutre mi distrugge, è sempre così? Noi ti indichiamo le materie da collegare, tu prova ad approfondire la tematica dell’alimentazione legata alle proprietà del cibo.

Letteratura: Kafka, Byron, Emily Dickinson

Kafka, Byron, Emily Dickinson Matematica: interpolazione statistica

interpolazione statistica Storia: storia dell’anoressia

storia dell’anoressia Alimentazione: i disturbi alimentari

Ecco per te la tesina completa: Tesina di maturità sull’anoressia

COLLEGAMENTI MATURITÀ ALBERGHIERO: IL CIBO GIAPPONESE

Questa è una tesina multidisciplinare dove potrai spaziare e abbracciare diverse materie del tuo corso, insomma un percorso davvero unico nel suo genere! Tra l’altro, è un argomento molto originale: sono diffusissimi ormai i ristoranti giapponesi in tutta Italia e il gusto orientale ha invaso la penisola. Diamo un’occhiata ai collegamenti per questa tesina:

Italiano: Calvino autore di “Collezione di sabbia” in cui parla proprio del Giappone

Calvino autore di “Collezione di sabbia” in cui parla proprio del Giappone Storia: la storia del cibo giapponese o quando è nato un particolare piatto su cui è sviluppato l’argomento

la storia del cibo giapponese o quando è nato un particolare piatto su cui è sviluppato l’argomento Alimentazione: ricette giapponesi

ricette giapponesi Inglese: Pound conoscitore di questa cultura

COLLEGAMENTI MATURITÀ ALBERGHIERO: L’OLIO DI OLIVA

Facciamo insieme un viaggio in un mondo che ti appartiene. Troverai molti dati tecnici che potrai comunque approfondire inserendoli in un contesto di cucina e ristorazione. Tu potrai ampliare la parte tecnica con una parte che riguarderà l’utilizzo in cucina dell’olio!

Italiano: Verga e Nedda

Verga e Nedda Storia/Geografia: coltivazione dell’ulivo nell’area mediterranea e del consumo dell’olio d’oliva (aspetti storico/geografici/culturali)

Economia: Analisi dell’andamento del consumo e del commercio dell’olio d’oliva nel mondo (economia/politiche di gestione della produzione)

Analisi dell’andamento del consumo e del commercio dell’olio d’oliva nel mondo (economia/politiche di gestione della produzione) Alimentazione: Aspetti salutistici del consumo del prodotto e collocazione nella dieta mediterranea; l’uso dell’olio di oliva nella tradizione gastronomica dei paesi mediterranei, alcuni caratteri peculiari della cucina tipica italiana.

Aspetti salutistici del consumo del prodotto e collocazione nella dieta mediterranea; l’uso dell’olio di oliva nella tradizione gastronomica dei paesi mediterranei, alcuni caratteri peculiari della cucina tipica italiana. Inglese: fai un breve abstract della tesina; visualizza, se possibile, le esportazioni di olio di oliva.

Ecco per te la tesina svolta: Tesina sull’olio d’oliva

COLLEGAMENTI MATURITÀ ALBERGHIERO: L’EXPO

Il 31 ottobre 2015 si è concluso un grande evento come l’Expo 2015, svoltosi a Milano. Sono stati 6 mesi importanti per l’Italia. Ora, come sai, lo spot dell’esposizione era “Nutrire il Pianeta” perciò siamo proprio nel tuo campo! Ecco tutti i collegamenti possibili.

Italiano: Verga

Verga Inglese: la prima esposizione Universale a Londra nel 1851: l’età vittoriana.

la prima esposizione Universale a Londra nel 1851: l’età vittoriana. Storia: L’EUR di Roma, il quartiere voluto per l’esposizione del 1941- 1942 che saltò a causa della guerra. Parla del fascismo e della II guerra mondiale.

L’EUR di Roma, il quartiere voluto per l’esposizione del 1941- 1942 che saltò a causa della guerra. Parla del fascismo e della II guerra mondiale. Alimenti e Alimentazione: la dieta e l’alimentazione

TESINE MATURITÀ: IDEE PER TUTTE LE SCUOLE

Gli argomenti e collegamenti per classico, scientifico, linguistico, ragioneria e tutte le altre scuole: