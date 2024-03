Come leggere i biglietti: parterre, gold, anelli e posti unici

Leggere i biglietti dei concerti: le differenze tra parterre, gold, anelli e posti unici

Quando andiamo ad assistere ai concerti dei nostri musicisti preferiti acquistiamo i nostri biglietti o sul portale Ticketone oppure recandoci personalmente nei punti vendita autorizzati. Ma vi siete mai fermati a pensare e a riflettere su quali siano le effettive differenze tra biglietti parterre, gold, anelli e posti unici? Concordiamo tutti sul fatto che una differenza è data dal prezzo, in quanto più si è vicini al palco più il prezzo sale, e per il resto? Le altre differenze? Scopriamole insieme.

Come leggere i biglietti dei concerti: sezione parterre

Ogni stadio, ogni palazzetto ha una propria forma e struttura, ma in linea di massima la disposizione dei posti per assistere agli eventi è molto simile. Nella maggior parte dei casi il palco si trova al centro e tutt’intorno è disposta la platea divisa in settori. Cos’è il parterre in un concerto? Il settore parterre dei concerti è uno di quelli più vicini al palco, la visuale è ottimale, i prezzi per i biglietti dei parterre sono più elevati ma avrete la possibilità di assistere al concerto da vicino, molto vicino.

Come leggere i biglietti dei concerti: sezione parterre gold

Come suggerisce la parola inglese gold, questo settore è davvero un settore d’oro, ma non perché dobbiate vendervi tutto per poter acquistare un biglietto, ma perché è un’altra ottima posizione per assistere ad un concerto. Come tutte le cose belle, anche i biglietti parterre gold hanno un prezzo, non troppo basso e nemmeno troppo alto, in ogni caso ne vale sempre la pena.

Come leggere i biglietti dei concerti: gli anelli

Gli anelli hanno una bella visuale in quanto si trovano in alto, con molta probabilità l’anello A è il migliore in quanto è quello che si trova più in basso, l’anello B sta a metà altezza e il C è quello più in alto. Gli anelli sono colorati e numerati, ognuno con un costo differente.

Come leggere i biglietti dei concerti: i posti unici

Il biglietto da posto unico del concerto è un posto non numerato, in piedi o se ci sono posti a sedere non si ha diritto ad un determinato posto. Il codice numerico indicato sul biglietto è un codice identificativo, non si riferisce al numero di posto.

