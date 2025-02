Lettera d'Amore per San Valentino: come scriverla

Ispirazione: siate sinceri con voi stessi

Se non sapete come iniziare la lettera per carenza di ispirazione, la vostra Musa sarà la sincerità. Iniziate a interrogarvi sui motivi per cui siete innamorati della persona con cui state, sui motivi per cui vi fa battere il cuore. Vi fa ridere? Vi fa sognare? Cosa vi piace di lei o di lui? Ecco cosa dovrete scrivere per iniziare. Se proprio non siete ancora pronti e la penna non è calda: copiate! Cosa? Il verso di una poesia, una frase d’amore celebre. Affidare ad autori famosi il vostro incipit, magari evitate citazioni troppo banali. Ma poi toccherà a voi continuare!