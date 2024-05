Tesina Maturità amministrazione finanza e marketing: collegamenti

Per gli studenti iscritti alla ragioneria e che, in particolare, hanno scelto il ramo di amministrazione, finanza e marketing, oggi abbiamo degli ottimi consigli e numerosi collegamenti per la vostra tesina per gli esami di maturità. La tesina è molto importante, sarà un po’ come il vostro biglietto da visita e quindi vi dovrete impegnare bene, fare i collegamenti in modo chiaro e dettagliato. Il risultato finale della tesina darà testimonianza della vostra preparazione globale, della vostra capacità di sintesi e dell’abilità nel fare i collegamenti con le varie materie. Ovviamente è probabile che non riusciate a trovare collegamenti con tutte le materie, ma almeno con quelle principali dovete farli e dimostrate di essere preparati. Non sottovalutate l’importanza della tesina, il vostro esame orale partirà proprio da qui e quindi, più sarà ben fatta e più avrete possibilità che il vostro colloquio inizi e proceda per il meglio.

Tesina maturità amministrazione, finanza e marketing: The Wolf of Wall Street e i collegamenti

In tema di finanza, non si può non citare il celebre film di Scorsese, e fare di questo una tesina per il vostro esame di maturità; vediamo tutti i collegamenti che ne vengono fuori:

Storia: la crisi del ’29 è in assoluto il riferimento storico che meglio si collega e completa al meglio l’argomento centrale della tesina;

Scienza delle finanze: le teorie di Keynes per uscire dalla crisi;

Italiano: D'Annunzio e il Superuomo;

Diritto: il benessere dello stato.

Tesina maturità amministrazione, finanza e marketing: l’imposizione fiscale e i collegamenti

Questa potrebbe essere una buona idea per la vostra tesina di maturità e insieme scopriamo anche quali possono essere i collegamenti che completino il vostro elaborato rendendolo ancora più chiaro e arricchendolo di approfondimenti, vediamo i collegamenti:

Italiano: Verga e il verismo italiano;

Verga e il verismo italiano; Diritto : l’Onu;

: l’Onu; Storia: il fascismo;

il fascismo; Cultura: il turismo.

Tesina maturità amministrazione, finanza e marketing: la rivoluzione informatica e i collegamenti

Per finire i nostri consigli sulla tesina per gli esami di maturità per gli studenti iscritti alla ragioneria e, in particolare, il ramo di amministrazione, finanza e marketing ci viene in mente un qualcosa che stiamo vivendo tutti direttamente e che continueremo sicuramente a vivere in futuro ed è la rivoluzione informatica. Ormai siamo vittime di tutto quello che riguarda l’informatica, dai social network, ai nostri inseparabili smartphone e ai nostri tablet; non potevamo trovare argomento più appropriato. Per voi, i collegamenti: