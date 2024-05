Tesina Maturità Ragioneria: 5 idee

La Maturità si avvicina sempre di più ed è giunto il momento di pensare alla Tesina che porterai all’esame orale. Tra compiti a scuola e il pensiero fisso rivolto agli Esami, è davvero difficile trovare qualche idea originale per la tua Tesina o per la mappa concettuale?

Nessun problema, a questo ci pensiamo noi di StudentVille. Se frequenti la ragioneria, questo è il posto giusto per trovare gli input giusti! Le idee non mancano e a te basterà solo decidere: troverai soprattutto i link alle tesine svolte, così potrai prendere spunto da queste e approfondire il tuo elaborato personale con il tuo punto di vista.

TESINE ORIGINALI MATURITÀ: ARGOMENTI PER RAGIONERIA

Occorre, indubbiamente, scegliere argomenti consoni alle materie che hai studiato durante il corso di studi di ragioneria, così potrai dimostrarti ferrato e preparato. Ecco per te 5 idee originali per fare una tesina coi fiocchi e arrivare pronto all’esame orale della Maturità.

MATURITÀ RAGIONERIA COLLEGAMENTI SUL LAVORO

Questa è certamente una tesina multidisciplinare che abbraccia molte le materie di questo corso di studi:

Italiano e Storia : Le vicende Costituzionali: dallo Statuto Albertino alla Costituzione Italiana

: Le vicende Costituzionali: dallo Statuto Albertino alla Costituzione Italiana Diritto : I principali articoli della Costituzione italiana che trattano dei diritti e doveri dei lavoratori (1-3-4-36-37-38-39-40). I vari tipi di contratto di lavoro.

: I principali articoli della Costituzione italiana che trattano dei diritti e doveri dei lavoratori (1-3-4-36-37-38-39-40). I vari tipi di contratto di lavoro. Economia: Gli elementi della retribuzione; Busta paga; INPS, INAIL e SSN.

Gli elementi della retribuzione; Busta paga; INPS, INAIL e SSN. Inglese: Il Curriculum Vitae e la lettera di presentazione.

Il Curriculum Vitae e la lettera di presentazione. Informatica: Il telelavoro

Il telelavoro Matematica: Indagini statistiche.

MATURITÀ RAGIONERIA COLLEGAMENTI SUL CALCIO

Se sei uno sportivo, questa è la tesina giusta per te. Credi che non vada bene? Vedrai quante cose potrai approfondire. E poi, è davvero originale!

Italiano: Umberto Saba e due poesie sul calcio

Umberto Saba e due poesie sul calcio Storia: L’età di Mussolini

L’età di Mussolini Diritto: L’Unione Europea

L’Unione Europea Economia Aziendale: Il bilancio d’esercizio

Il bilancio d’esercizio Scienze delle finanze: Il bilancio dello Stato.

Il bilancio dello Stato. Inglese: L’Unione Europea; gli Hooligans.

MATURITÀ RAGIONERIA COLLEGAMENTI SULLA GRANDE CRISI

Cosa c’è di più attuale? E’ in effetti uno dei grandi temi, che in effetti influisce sulle nostre vite, quindi, perchè non trattarlo come argomento per la Tesina? Ecco tutti i collegamenti:

Economia Aziendale: Il Mercato dei capitali

Il Mercato dei capitali Inglese: Stock Exchanche

Stock Exchanche Storia: La crisi del ‘29

La crisi del ‘29 Diritto: I patti Lateranensi

I patti Lateranensi Informatica: La Sicurezza informatica

La Sicurezza informatica Scienze delle Finanze: Debito pubblico e finanza funzionale

Debito pubblico e finanza funzionale Italiano: Eugenio Montale

Eugenio Montale Matematica: r. o. & problemi di scelta

MATURITÀ RAGIONERIA COLLEGAMENTI SUI MASS MEDIA

La seguente tesina ha come tema principale i mass media. Si sofferma ad analizzare tre mezzi di comunicazione, scelti perchè più vicini alla società moderna: il cinema, la televisione e Internet.

Italiano: il cinema; Pasolini

il cinema; Pasolini Economia Aziendale : New economy

: New economy Storia: la politica cinematografica del fascismo; l’istituto Luce; la politica economica del fascismo

la politica cinematografica del fascismo; l’istituto Luce; la politica economica del fascismo Matematica e Informatica : Internet; statistiche

: Internet; statistiche Filosofia : Karl Popper

: Karl Popper Inglese e Francese

MATURITÀ RAGIONERIA COLLEGAMENTI SUL DUALISMO BIANCO E NERO

Questa tesina tratta l’argomento del dualismo presente in ogni realtà: il bianco e il nero nella nostra cultura rappresentano i due colori contrapposti, in cui si identifica il bene e il male, il giusto e il negativo. Le materia sono molte e abbracciano quasi tutte quelle fatte durante il corso di studi: Scienze sociali Diritto e economia Letteratura Storia Inglese Filosofia

Italiano : Pirandello

: Pirandello Diritto : lavoro/disoccupazione

: lavoro/disoccupazione Storia : la rivoluzione russa

: la rivoluzione russa Filosofia : Freud

: Freud Inglese: Lo strano caso del Dr. Jekyll e Mr. Hyde

