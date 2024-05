Tesina sulla fotografia per gli esami di terza media svolta

Devi fare gli esami di terza media e ancora non hai deciso l’argomento per la tesina? È vero, c’è l’imbarazzo della scelta, i temi papabili sono davvero tanti ed è complicato decidere senza un aiuto. Noi che capiamo benissimo queste difficoltà oggi vogliamo darti una grossa mano, proponendoti un argomento originale: una tesina sulla fotografia.

Ti indicheremo le mosse giuste per impostare il tuo percorso e ti suggeriremo alcuni spunti per fare i collegamenti tra le materie. E non finisce qui: asbbiamo pensato di proporti una mappa concettuale, quella che dovrai portare all’esame, per facilitarti il compito. Non ci resta che iniziare.

INTRODUZIONE TESINA SULLA FOTOGRAFIA PER LA TERZA MEDIA

Partiamo allora…ma da dove? Prima di ogni cosa è necessario informarsi bene sull’argomento per poi scegliere tutto il materiale utile per la tua tesina multidisciplinare sulla fotografia. Questa prima parte di ricerca ti sarà di grande aiuto quando dovrai scrivere l’introduzione. Nella prima parte della tesina, infatti, devi spiegare in poche righe come mai hai scelto questo argomento e in che modo hai selezionato i contenuti e i collegamenti. Non dovrai scrivere molto, ma dovrai essere in grado di spiegare le considerazioni da cui sei partito.

Per questo in questa prima fase ti consigliamo di leggere articoli sull’argomento, guardare tante foto e scegliere i fotografi che più ti piacciono.

A partire da questa selezione iniziale potrai trovare i collegamenti che (ovviamente!) sono la parte più difficile. Grazie alle nostre proposte, però, potrai districarti meglio tra le varie materie. Ecco i nostri spunti e i nostri consigli per trovare i collegamenti giusti!

TESINA SULLA FOTOGRAFIA ESAME TERZA MEDIA: COLLEGAMENTI

In questa parte dell’articolo troverai i collegamenti tra le varie materie da inserire all’interno della tua tesina sulla fotografia. Si tratta di uno schema molto basilare che potrai arricchire seguendo il tuo gusto e le tue passioni.

Collegamenti Storia : le foto di propaganda nel il periodo fascista. Un approfondimento sull’Istituto Luce.

: le foto di propaganda nel il periodo fascista. Un approfondimento sull’Istituto Luce. Collegamenti Geografia : Fotografare i luoghi: la fotografia come strumento geografico.

: Fotografare i luoghi: la fotografia come strumento geografico. Collegamenti Ed. Civica : i social media e le foto. Cosa dice la legge sulla privacy?

: i social media e le foto. Cosa dice la legge sulla privacy? Collegamenti Italiano : il verismo e l’importanza di fotografare la realtà. Gli autori che hanno usato la penna come una macchina fotografica .

: il verismo e l’importanza di fotografare la realtà. Gli autori che hanno usato la penna come una macchina fotografica . Collegamenti Inglese: Dorian Gray di Oscar Wilde: la fotografia riflette la realtà o solo l’apparenza?

Dorian Gray di Oscar Wilde: la fotografia riflette la realtà o solo l’apparenza? Collegamenti Ed. Tecnica : l’evoluzione della tecnologia delle macchine fotografiche.

: l’evoluzione della tecnologia delle macchine fotografiche. Collegamenti Scienze : la luce

: la luce Collegamenti Arte: la fotografia come forma d’arte (puoi approfondire un solo fotografo tra i più noti o fare un parallelo tra la composizione di un quadro che hai studiato e una fotografia famosa)

TESINA SULLA FOTOGRAFIA ESAME TERZA MEDIA: MAPPA CONCETTUALE

E ora, passiamo a alla mappa concettuale, da presentare all’orale, così gli insegnanti avranno chiari gli argomenti che hai inserito. Ecco un esempio già pronto:

