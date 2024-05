TESINA TERZA MEDIA: COME TROVARE I COLLEGAMENTI

All’esame di terza media dovrai presentare la tesina, un percorso interdisciplinare con cui parlerai di un argomento ben preciso analizzato attraverso collegamenti tra le varie materie.

Non sarà sicuramente semplice: per fare un’ottima figura dovrai innanzitutto azzeccare l’argomento giusto, vale a dire quello che ti permetterà di fare un buon esame orale e soprattutto di collegare più materie possibili. Impresa non facile, soprattutto se si vuole portare per forza un argomento con cui non si riesce proprio a trovare i collegamenti giusti. Come fare allora?

Il sistema c’è, basta solo mettersi sotto e cercare, cercare, cercare, finché non si trova la soluzione. Noi intanto proviamo a darvi una mano, in modo da facilitarvi il lavoro: ecco allora una guida in cui ti spiegheremo passo passo come trovare tutti i collegamenti della tesina… Prendi carta e penna e inizia a scrivere!

ESAME TERZA MEDIA: ARGOMENTI E COLLEGAMENTI DELLA TESINA

Come dicevo prima, non è facile trovare tutti i collegamenti per la tesina, in quanto non è possibile trovare un argomento che abbracci tutte le materie studiate a scuola. Ovviamente nessuno pretende che si inseriscano nel percorso tutte le materie: tuttavia, per avere la strada spianata all’esame orale e partire da argomenti che si conoscono bene, è meglio collegare più materie possibili. Ti chiederai… Come faccio? Innanzitutto devi trovare l’argomento giusto: quello che ti piace, che potrebbe piacere agli insegnanti e soprattutto che è possibile affrontare in più discipline.

Per trovare l’argomento basta farsi ispirare dalla materia preferita, da un hobby (uno sport, la musica, il cinema e così via), da una tematica di attualità. valutato bene l’argomento da portare, bisogna poi capire come fare per collegare tutte le discipline in un percorso chiaro e attinente.

TESINA ESAME TERZA MEDIA: COME FARE I COLLEGAMENTI

A questo punto non ti resta che prendere un foglio e una penna e scrivere al centro l’argomento che hai scelto, scrivendo accanto la materia principale, cioè quella che tratta tale argomento da cui partirai. Partendo da qui inizia a pensare come puoi legare le altre discipline: periodo storico, tematica affrontata nella letteratura, nella musica, nell’arte, nella scienza e nella tecnologia, tematica attinente ai personaggi stessi del mondo della letteratura o della scienza.

Se non ti viene in mente nulla puoi fare una rapida ricerca su Google, prendere qualche appunto e poi valutare bene cosa scegliere. Puoi anche decidere di chiedere consiglio ai singoli insegnanti e farti giudare così nella scelta giusta.

Per capire meglio facciamo un piccolo esempio. Supponiamo di voler fare una tesina sui divi di Hollywood. Da dove partire?

Sicuramente è opportuno partire da Geografia parlando di Hollywood, dov’è collocata e le sue caratteristiche principali Poi si può proseguire con Storia, parlando degli anni Venti (Primo Dopoguerra), periodo in cui ad Hollywood si è sviluppata l’industra cinematografia, o il Secondo Dopoguerra, in cui ha avuto il massimo sviluppo I collegamenti successivi sono semplici. Possiamo per esempio prendere come punto di riferimento alcuni divi di Hollywood, come per esempio Marylin Monroe: possiamo allora collegare, in italiano, la poesia di Pasolini A Marylin, in Musica il musical, in Arte Andy Warhol e così via.

TESINA TERZA MEDIA: I NOSTRI CONSIGLI

Per arrivare all’esame di terza media con una tesina perfetta non devi fare altro che leggere le nostre guide e prendere spunto dai nostri suggerimenti: