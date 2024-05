Tesina sull'infanzia: percorso e mappa per la terza media

TESINA DI TERZA MEDIA SULL’INFANZIA: PERCORSO E MAPPA PER L’ESAME

Sei a corto di idee e ancora non hai deciso quale sarà l’argomento per la tua tesina da presentare all’orale dell’esame di terza media? Se la risposta è sì, abbiamo la soluzione per te: una tesina sull’infanzia con tanto di collegamenti tra le materie e mappa concettuale.

L’argomento è un classico, vedrai sarà un successone. Affidati a noi e non te ne pentirai, segui i nostri consigli e tutto andrà bene! È arrivato il momento di iniziare: ecco i nostri spunti per collegare una materia che studi a scuola e per facilitarti nelle tue ricerche per fare una tesina e una mappa concettuale da consegnare ai tuoi prof. super!

TESINA TERZA MEDIA SULL’INFANZIA: INTRODUZIONE E COME FARE

Partiamo dalla base di tutto: per prima cosa bisogna iniziare a pensare alle materie da inserire nel tuo percorso. Solo dopo aver fatto questo, potrai procedere con il reperire tutto il materiale necessario, comprese le immagini e le foto per arricchire la tua tesina. Una volta decise le materie prova a riflettere un po’ sul concetto d’infanzia, su cosa significa per te o su come viene percepito nel mondo (cosa ne pensano le persone? L’idea di infanzia è cambiata? Il modo di trattare i bambini è diverso?). Poi viene la parte difficile: devi far incontrare questi due mondi cercando i collegamenti.

Riflettere con attenzione in questa prima fase ti aiuterà quando dovrai scrivere l’introduzione della tua tesina sull’infanzia che sarà semplicemente un breve brano in cui spieghi come mai hai scelto sia l’argomento principale che i singoli argomenti. Certo, trovare i collegamenti non è semplice. Per fortuna siamo qui per aiutarti: ecco i nostri consigli e un esempio svolto!

TESINA SULL’INFANZIA COLLEGAMENTI PER L’ESAME DI TERZA MEDIA

Ecco un esempio di argomenti da inserire nella tua tesina sull’infanzia per l’esame di terza media.

Collegamenti Storia: la rivoluzione industriale inglese e lo sfruttamento del lavoro minorile

la rivoluzione industriale inglese e lo sfruttamento del lavoro minorile Collegamenti Geografia: Gran Bretagna (in relazione al collegamento di storia)

Gran Bretagna (in relazione al collegamento di storia) Collegamenti Ed. Civica: i diritti dell’infanzia e l’Unicef

i diritti dell’infanzia e l’Unicef Collegamenti Italiano : Pascoli e la poetica del Fanciullino

: Pascoli e la poetica del Fanciullino Collegamenti Inglese: Oliver Twist, Charles Dickens

Oliver Twist, Charles Dickens Collegamenti Arte: Munch: La pubertà

Munch: La pubertà Collegamenti Scienze : il magnetismo e i giochi dei magneti

: il magnetismo e i giochi dei magneti Collegamenti Scienze Motorie: lo sport nell’età dell’infanzia

TESINA SULL’INFANZIA: LA MAPPA CONCETTUALE

Bene, una volta terminato di fare la tesina, dovrai realizzare una mappa concettuale, in modo che gli insegnanti abbiano ben chiari gli argomenti che hai inserito. È una ottima idea, non trovi? Ecco un esempio già pronto:

TESINA TERZA MEDIA: TUTTE LE DRITTE

Oltre alla tesina sull’infanzia, scopri come realizzare altre perfette tesine di terza media seguendo i nostri consigli: