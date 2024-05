Tesina sull'Inquinamento: percorso per la Terza Media

Quest’anno affronterai gli Esami di Terza Media e, da quanto hai potuto capire dalle ultime news, probabilmente tutto si concentrerà sulla tesina… Dovrai quindi realizzarla davvero bene! Hai bisogno di un argomento d’attualità importante per la tua tesina per l’Esame di Terza Media? L’inquinamento potrebbe fare al caso tuo: tema dibattutissimo, si presta bene ad essere interpretato in modi diversi e sotto diversi punti di vista. Se desideri scrivere qualcosa di originale su questo argomento, ti aiuteremo noi, fornendoti dritte per svolgere la tua tesina sull’inquinamento per l’Esame di Terza Media, con collegamenti a tutte le materie.

TESINA TERZA MEDIA SULL’INQUINAMENTO: COSA FARE PRIMA DI INIZIARE

Non iniziare a scrivere la tesina di getto! Prima di iniziare con la fase di scrittura, devi essere sicuro dei collegamenti e di cosa andrai a scrivere per ogni materia. A questo fine, fai una ricerca accurata sul web, in biblioteca e sui libri di testo per raccogliere maggiori informazioni e risorse sull’argomento.

Inoltre, non avere timore a chiedere consiglio ai tuoi professori se non sei sicuro su come collegare l’argomento a una delle materie. L’importante è cercare di creare un percorso multidisciplinare che abbia una sua coerenza e armoniosità. A questo punto puoi definire i collegamenti con le materie e iniziare a scrivere!

TESINA TERZA MEDIA SULL’INQUINAMENTO: COSA SCRIVERE

Scrivere la tesina di Terza Media è più facile di quanto sembra: basta sapere come strutturarla. La tesina si aprirà con un’introduzione generale sull’argomento da te analizzato in cui spiegherai brevemente i collegamenti per ogni disciplina e i motivi per cui hai scelto questo tema. Poi dovrai passare alla trattazione dell’argomento nei dettagli, dedicando un capitolo a ogni materia.

Per creare un testo ben leggibile, per ogni materia, puoi dividere il relativo testo in paragrafi titolati. Scegli un bel carattere e aggiungi delle belle foto, così da rendere il lavoro curato e interessante ai professori che lo vedranno. Infine, leggi attentamente il testo più volte: evita gli errori di ortografia e di sintassi!

TESINA TERZA MEDIA SULL’INQUINAMENTO: COLLEGAMENTI

Hai bisogno di un aiuto per trovare dei collegamenti originali per la tua tesina sull’inquinamento? Ecco degli spunti per te!

Collegamenti Italiano : La nuvola di smog di Italo Calvino

: La nuvola di smog di Italo Calvino Collegamenti Storia: la seconda rivoluzione industriale

la seconda rivoluzione industriale Collegamenti Inglese: Coketown di Charles Dickens in cui descrive le condizioni d’inquinamento e sporcizia delle città vittoriane

Coketown di Charles Dickens in cui descrive le condizioni d’inquinamento e sporcizia delle città vittoriane Collegamenti Francese: il Naturalismo

il Naturalismo Collegamenti Musica: inquinamento acustico

inquinamento acustico Collegamenti Tecnologia: lo smaltimento dei rifiuti

lo smaltimento dei rifiuti Collegamenti Scienze : inquinamento, effetto serra e cambiamenti climatici

: inquinamento, effetto serra e cambiamenti climatici Collegamenti Educazione Fisica: l’apparato respiratorio e malattie legate all’inquinamento

l’apparato respiratorio e malattie legate all’inquinamento Collegamenti Geografia: dal protocollo di Kyoto a Cop21 di Parigi

dal protocollo di Kyoto a Cop21 di Parigi Collegamenti Arte: William Turner “Pioggia, vapore e velocità”

TESINA ESAMI TERZA MEDIA

