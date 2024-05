TESINA TERZA MEDIA WALT DISNEY: COLLEGAMENTI E MAPPA CONCETTUALE

L’esame di Terza Media si avvicina sempre di più e per molti di voi è arrivato il momento di decidere quale argomento scegliere per la Tesina. In particolare, quest’anno c’è la possibilità che l’esame si basi solo sul percorso multidisciplinare, dunque è importante realizzarlo nel migliore dei modi.

Ormai è possibile districarsi tra una vasta varietà di argomenti e collegamenti, ma ognuno di voi, in fondo, ha un tema preferito che può tirar fuori dai suoi interessi e dalle sue passioni. In questa guida vi daremo alcune dritte per realizzare una bellissima Tesina di terza media su Walt Disney, con tanto di consigli sui collegamenti e su come realizzare la mappa concettuale.

TESINA TERZA MEDIA WALT DISNEY: COME FARE

Per prima cosa, ricordate di reperire tutto il materiale che vi serve e di informarvi su Walt Disney e sui suoi film e cartoni animati. Fatto ciò, recuperate le immagini (vi serviranno per rallegrare e colorare il lavoro), fate un piccolo schema per impostare la tesina e procedete con l’organizzazione del materiale.

L’ideale sarebbe associare un film o un cartone animato ad un argomento affrontato in classe: l’importante è che siano affini tra loro e non si vada poi fuori tema!

Per l’introduzione ecco qualche informazione: Walt Disney: biografia, frasi e curiosità

TESINA ESAME TERZA MEDIA: COLLEGAMENTI PER FARLA SU WALT DISNEY

Una volta che avete capito come impostare la vostra tesina, ricordando di fare una bella introduzione su Walt Disney, e successivamente non vi rimane che scegliere i collegamenti e inserirli secondo l’ordine giusto. Ecco un esempio di argomenti da inserire:

Collegamenti Storia: Atlantis, il mondo perduto – come contesto storico è il più adatto, in quanto il cartone è ambientato tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900. Oppure: Paperino e la propaganda nazista

come contesto storico è il più adatto, in quanto il cartone è ambientato tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900. Oppure: Collegamenti Geografia: Mulan , con cui potrete analizzare gli usi e i costumi della Cina.

, con cui potrete analizzare gli usi e i costumi della Cina. Collegamenti Italiano: Peter Pan e il fanciullino di Pascoli

e il fanciullino di Pascoli Collegamenti Inglese: Oliver e company , da associare a Oliver Twist di Dickens

, da associare a Oliver Twist di Dickens Collegamenti Arte: il Gobbo di Notre Dame , potrete descrivere la cattedrale di Notre Dame

, potrete descrivere la cattedrale di Notre Dame Collegamenti Scienze: Pocahontas , da collegare alla salvaguardia ambientale

, da collegare alla salvaguardia ambientale Collegamento Scienze Motorie : Pippo alle Olimpiadi (potrete parlare delle Olimpiadi

: (potrete parlare delle Olimpiadi Tecnologia: Toy story – i giocattoli

TESINA TERZA MEDIA SU WALT DISNEY: LA MAPPA CONCETTUALE

Una volta che avrete terminato la tesina, dovrete realizzare una bella mappa concettuale, in modo che gli insegnanti abbiano ben chiari gli argomenti che avete inserito. Ecco un esempio già pronto:

Devi affrontare la Maturità e anche tu vorresti realizzare una tesina su Walt Disney? Ci sono consigli anche per te!

Leggi qui:

TESINA TERZA MEDIA: TUTTE LE DRITTE

Scopri come realizzare una perfetta tesina seguendo i nostri consigli:

(Foto: Courtesy of Walt Disney Productions)