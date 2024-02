Harry Potter: ecco le novità sull’attesissima serie tv di prossima produzione

Harry Potter diventerà una serie tv. L’uscita è stata annunciata per il 2026.

In questi giorni Warner Bros. Discovery ha annunciato che la serie TV basata sulla saga di Harry Potter sarà disponibile su MAX nel 2026. Sono previste sette stagioni, una per ogni libro della fortunatissima saga firmata da J.K. Rowling. Proprio quest’ultima, nonostante le polemiche legate alle sue dichiarazioni sulle questioni transgender, sarà parte integrante della produzione per essere coinvolta al massimo nel progetto della serie TV.

L’assenza di Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe, l’interprete originale di Harry Potter nei film, ha dichiarato che non parteciperà alla serie TV, nemmeno per un cameo. Ha però espresso grande entusiasmo per il progetto e ha affermato di essere curioso di vedere come una nuova generazione di spettatori vivrà le storie di Harry Potter.

La scelta dello showrunner e del cast

Attualmente sono in corso le trattative per selezionare lo showrunner della serie. Una volta scelto lo showrunner, si inizierà a parlare del casting. La parte più difficile riguarda i primi due libri, in cui i personaggi sono più giovani.

I dettagli sulla produzione

La serie sarà prodotta da Brontë Film and TV, con Neil Blair e Ruth Kenley-Letts come produttori esecutivi insieme a J.K. Rowling. Si prevede che la produzione sarà ricca di dettagli e fedele ai libri originali, offrendo un’esperienza completa per i fan di lunga data della saga di Harry Potter.

Warner Bros. Discovery si impegna a preservare l’integrità dei libri di J.K. Rowling e a offrire un livello di profondità che solo una serie TV di lungo corso può garantire. La serie sarà disponibile in streaming su MAX.

La selezione dei libri della saga

Si prevede che ogni stagione della serie racconterà uno dei sette libri della saga di Harry Potter, offrendo ai fan un’esperienza completa e approfondita della storia del giovane mago. Nei sette libri ‒ “Harry Potter e la pietra filosofale”, “Harry Potter e la camera dei segreti”, “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban”, “Harry Potter e il calice di fuoco”, “Harry Potter e l’Ordine della Fenice”, “Harry Potter e il principe mezzosangue” e “Harry Potter e i Doni della Morte” ‒ si racconta la storia di un giovane mago, Harry Potter, che scopre i suoi poteri magici solo all’età di undici. Decide quindi di frequentare la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts per imparare a praticare la magia sotto la guida del preside Albus Silente. Arrivato a scuola, Harry scopre di essere già famoso nella comunità magica e che il suo destino è legato a quello di Lord Voldemort, il temuto mago oscuro che ha anche assassinato i suoi genitori. I libri raccontano la storia del maghetto e la sua lunga lotta per sconfiggere Voldemort insieme ai suoi migliori amici Ron Weasley e Hermione Granger.