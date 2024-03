Incantesimi di Harry Potter: elenco completo

Incantesimi di Harry Potter in ordine alfabetico

A volte ci sarebbe proprio bisogno di una bacchetta magica per risolvere i problemi, sia quelli grandi che quelli piccoli, per sostituire le azioni quotidiane che normalmente facciamo con una semplice parola che prenda praticamente il nostro posto. Ma sapete tutti che questo non è possibile e che gli incantesimi non fanno per noi, li possiamo lasciare tranquillamente al mondo fantastico dei film che ci hanno fatto sognare e che continuano a farci sognare, come ad esempio Harry Potter. Infatti dalla prima scena il piccolo Harry con la sua cicatrice in fronte ha riscosso un successo enorme, facendo rimanere a bocca aperta grandi e piccini. Impossibile non amarlo, impossibile non conoscerlo… Ma conosciamo e conoscete lui appunto, la sua famiglia, i suoi amici e il castello di Hogwarts… Ma gli incantesimi li ricordate?? E i contro incantesimi? Noi di Studentville oggi abbiamo deciso di regalarvi un bel viaggio a ritroso all’interno del mondo di Harry, in particolare ci soffermeremo sugli incantesimi che hanno ammaliato tutti e che hanno aiutato Harry a superare le mille avventure che ha dovuto affrontare!

Incantesimi di Harry Potter: quelli più famosi

Logicamente, come in tutte le cose, ci sono incantesimi che rimarranno sempre nel cuore del pubblico e che difficilmente si dimenticano, possono essere anche simpatici e divertenti. Vedremo anche insieme agli incantesimi, i contro incantesimi usati moltissime volte da Harry, anche per riparare gli errori combinati durante i duelli e le lezioni nella meravigliosa scuola nel castello di Hogwarts:

Accio: attira oggetti

attira oggetti Depulso: allontana oggetti

allontana oggetti Diminuendo: rimpicciolisce oggetti

rimpicciolisce oggetti Engorgio: ingrandisce oggetti

ingrandisce oggetti Reducio : rimpicciolisce oggetti

: rimpicciolisce oggetti Evanesco: fa scomparire un oggetto

fa scomparire un oggetto Incantesimo di evocazione : fa apparire un oggetto

: fa apparire un oggetto Engorgio Skullus: ingrandisce la testa di una persona

ingrandisce la testa di una persona Redactmu Skullus : rimpicciolisce la testa di una persona

: rimpicciolisce la testa di una persona Quietus : abbassa il suono della voce

: abbassa il suono della voce Sonurus: alza il suon della voce

Incantesimi di Harry Potter: lista completa

Abbiamo visto gli incantesimi più simpatici, divertenti e anche quelli che comunque sono facili da ricordare, che con difficoltà il pubblico potrà dimenticare, ora passeremo alla lista completa, di tutti gli incantesimi che hanno “ incantato” nel vero senso della parola davvero tutti, essendo tantissimi e non vogliamo che ne sfugga neanche uno indicheremo gli incantesimi in ordine alfabetico:

Incantesimi di Harry Potter con la A

Accio: incantesimo d’appello e contro-incantesimo di Depulso; serve ad attirare le cose verso di se.

Acutus: incantesimo di trasfigurazione; trasforma un oggetto in un ago.

Adduco Maxima: incantesimo di estensione irriconoscibile; rende gigantesco lo spazio all’interno di un oggetto.

Aguamenti: produce un piccolo getto d’acqua.

Alimentes Flames: alimenta un fuoco, facendogli raggiungere grandi dimensioni.

Alohomora: apre porte o casse chiuse a chiave.

Anapneo: libera le vie respiratorie ed evita il soffocamento.

Animaleus Nobodyx: incantesimo omo-sembiante; fa tornare un Animagus al suo stato umano.

Anteoculatia: fattura che fa apparire delle corna ramificate sulla testa dell’avversario.

Aparecium: fa apparire testi resi invisibili dalla magia.

Aqua Eructo: produce un enorme e violento getto d’acqua.

Arania Exumai: fattura che uccide i ragni e stordisce le acromantule.

Ardemonio: fuoco maledetto e inarrestabile; può assumere la forma di vari animali, come draghi, chimere o serpenti.

Aresto Momentum: riduce o annulla del tutto il movimento di un corpo.

Artis Tempurus: genera un vortice di fuoco.

Ascendo: fa compiere un balzo enorme a chi pronuncia l’incantesimo.

Autoscribo: incanta una penna in modo che prenda appunti da sola.

Avada Kedavra: l’anatema che uccide, è una delle tre Maledizioni Senza Perdono; uccide qualunque persona o animale venga colpito da essa e produce un lampo di luce verde accecante.

Avifors: incantesimo di trasfigurazione; trasforma degli oggetti in uno stormo di uccelli.

Avis: evoca uno stormo di uccelli.

Incantesimi di Harry Potter con la B

Bagaglius: riordina velocemente un baule o una valigia.

Baule Locomotor: fa fluttuare in aria un baule e permette di spostarlo a proprio piacimento.

Bombarda: genera una forte esplosione.

Bombarda Maxima: versione potenziata dell’incantesimo Bombarda, genera un esplosione, ancora più potente.

Brachium Emendo: guarisce i danni riportati ad un braccio.

Incantesimi di Harry Potter con la C

Calvorio: fattura che fa perdere i capelli all’avversario.

Carpe Retractum: permette di tirare oggetti verso di sé e aggrapparsi ad altri oggetti tramite un braccio invisibile creato dalla bacchetta.

Cave Inimicum: incantesimo gnaulante; funziona come un allarme e se un nemico si sta avvicinando emette un suono molto forte.

Chartanimus: incantesimo di trasfigurazione; trasforma un foglietto di carta in un animaletto di carta.

Circularis: fa apparire delle piattaforme magiche di forma rotonda.

Cistem Aperio: apre un baule o una scatola sigillato.

Colloportus: contro-incantesimo di Alohomora; blinda a chiave una porta.

Colovaria: incantesimo cambia-colore; fa cambiare colore ai capelli di una persona.

Confringo: incantesimo esplosivo; genera un esplosione fortissima, in grado di distruggere un palazzo.

Confundo (o Confundus): confonde un avversario per un breve periodo di tempo, nel quale fa cose prive di senso.

Conjuctivitis: fattura che colpisce gli occhi dell’avversario, causandogli una congiuntivite.

Crucio: maledizione della tortura, è una delle tre Maledizioni Senza Perdono; tortura l’avversario, che si sente come perforato da mille coltelli bollenti.

Cucurbita: incantesimo di trasfigurazione; trasforma una palla in una zucca.

Incantesimi di Harry Potter con la D

Defodio: incantesimo di scavo; serve a scavare un tunnel sotterraneo.

Deletrius: fa sparire marchi e scritte magiche.

Densaugeo: fattura che fa crescere i denti dell’avversario a dismisura.

Deprimo: genera una forte pressione su un oggetto, fino a farlo comprimere e talvolta esplodere.

Depulso: incantesimo di esilio e contro-incantesimo di Accio; serve ad allontanare da se le cose.

Descendo: fa scendere velocemente degli oggetti.

Diffindo: incantesimo tagliuzzante; taglia gli oggetti colpiti.

Diminuendo: contro-incantesimo di Engorgio; diminuisce le dimensioni di una persona.

Dismundo: fa avere visioni spaventose all’avversario per distrarlo.

Dissendio: spezza in due parti l’oggetto colpito.

Divversiò: incantesimo rallegrante; altera il comportamento di una persona, rendendolo allegro.

Dominusterra: causa un leggero terremoto.

Draconifors: incantesimo di trasfigurazione; trasforma un oggetto in un drago di piccole dimensioni.

Duro: incantesimo di trasfigurazione; trasforma oggetti in pietra.

Incantesimi di Harry Potter con la E

Ebublio: fattura che abbatte l’avversario con bolle esplosive.

Emendo: guarisce la parte del corpo sulla quale la bacchetta è puntata.

Engorgio: controincantesimo di Diminuendo e di Reducio; aumenta le dimensioni di persone, animali e cose.

Engorgio Skullus: fattura che causa l’aumento delle dimensioni della testa dell’avversario; il contro-incantesimo è Redactum Skullus.

Entomorphis: incantesimo di trasfigurazione; trasforma una persona in un enorme scarafaggio.

Epismendo: fa cessare un epistassi o una ferita molto piccola.

Erecto: serve ad erigere tende ed altre strutture.

Evanesco: incantesimo evanescente; fa scomparire un oggetto.

Everte Statim: incantesimo di dispersione; scaglia l’avversario a diversi metri di distanza.

Excelsiosempra: incantesimo di dispersione; scaglia in aria l’avversario per poi farlo ricadere giù violentemente.

Expecto Patronum: incanto Patronus; crea un Patronus, che difende il mago dai Dissennatori, produce una forte luce bianca e assume la forma di un animale, diverso per ogni persona.

Expelliarmus: incantesimo di disarmo; disarma l’avversario, scagliando via la sua bacchetta e talvolta anche lui e genera una forte luce rossa.

Expulso: genera una forte scarica elettrica in grado di fare esplodere gli oggetti e di fare svenire una persona.

Exulcero: fattura pungente; causa forti irritazioni e arrossamenti sulla pelle.

Incantesimi di Harry Potter con la F

Farfallus Explodit: genera uno sciame di farfalle che esplodono sul volto del nemico.

Fastronum: crea un suono molto forte che disorienta l’avversario.

Fattura Ammutolente: fa comparire un fantasma che colpisce una persona e la ammutolisce.

Fattura Anti-Smaterializzante: impedisce di smaterializzarsi in alcuni luoghi.

Fattura Gambemolli: causa un improvvisa mollezza delle gambe dell’avversario che cade al suolo.

Fattura Tartagliante: obbliga l’avversario a balbettare.

Feraverto: incantesimo di trasfigurazione; trasforma un animale in un calice d’acqua.

Ferula: fa apparire delle bende che si avvolgono attorno ad una ferita.

Fianto Duri: incantesimo di protezione; respinge gli incantesimi avversari.

Finite (o Finitus): fa cessare l’effetto di un incantesimo di medio-basso livello.

Finite Incantatem (o Finitus Incantatem): fa cessare l’effetto di un incantesimo di medio-alto livello.

Flagramus: permette di scrivere con la bacchetta.

Flipendo: fattura che stordisce piccole creature e allontana da se oggetti.

Fuocondro: genera calore dalla punta della bacchetta.

Furitum: incantesimo di trasfigurazione; trasforma una persona in un furetto.

Furnunculus: fattura che fa crescere gigantesche bolle di pus sul viso.

Incantesimi di Harry Potter con la G

Geminio: crea una copia esatta di un oggetto.

Glacius: fattura congelante; congela persone, animali e cose.

Glisseo: incantesimo di trasfigurazione; trasforma le scale in scivoli.

Gommosus: incantesimo di trasfigurazione; trasforma dei tappetini in tappetini elastici.

Gratta e Netta: pulisce qualunque oggetto e superficie.

Guidami: incanto quattro punti; serve a orientarsi, poiché la bacchetta punta il nord come una bussola dopo che l’incantesimo viene pronunciato.

Incantesimi di Harry Potter con la H

Herbifors: fattura che fa crescere dei fiori sulla testa dell’avversario

Herbivicus: velocizza la crescita della piante.

Homenum Revelio: rivela se ci sono persone in un luogo.

Incantesimi di Harry Potter con la I

Immobilus: incantesimo di congelamento; immobilizza, sia a terra che a mezz’aria, persone, animali o oggetti.

Impedimenta: incantesimo di ostacolo; rallenta i movimenti di un avversario che talvolta sviene.

Imperio: maledizione del comando, è una delle tre Maledizioni Senza Perdono; permette di comandare a bacchetta, senza che esso lo voglia, un uomo o un animale.

Impervius: rende gli oggetti impermeabili.

Imposium: rende mansuete le creature magiche impazzite.

Incantesimo Anti-imbroglio: impedisce di imbrogliare o copiare durante i compiti in classe.

Incantesimo della Linea dell’Eta’: permette solo a persone di una certa età, stabilita dal mago, di varcare il confine della linea.

Incantesimo di Adesione Permanente: un oggetto incollato ad una parete tramite questo incantesimo non potrà più essere staccato.

Incantesimo di Disillusione: serve a rendersi invisibili.

Incantesimo di Dissimulazione: serve a camuffare delle creature magiche, in modo che appaiano normali, agli occhi dei babbani.

Incantesimo di Evocazione: fa apparire un oggetto; contro-incantesimo di Evanesco.

Incantesimo d’Inciampo: fattura che fa inciampare su se stesso l’avversario.

Incantesimo di Volo: incantesimo molto complicato che permette ad un mago o ad un oggetto di volare.

Incantesimo Freddafiamma: fa diventare freddo il fuoco; usato dalle streghe medioevali per salvarsi dai roghi.

Incantesimo Imbottito: rende morbide le scope, in modo da rendere più confortevoli i viaggi lunghi.

Incantesimo Imperturbabile: rende imperturbabile una superficie e quindi non si può ascoltare nulla attraverso di essa.

Incantesimo Infrangibile: rende un oggetto indistruttibile.

Incantesimo Sensore Segreto: attiva un allarme quando si entra in luogo in cui si è posto questo incantesimo.

Incantesimo Testabolla: crea una bolla d’aria attorno alla testa, che permette di respirare sott’acqua.

Incanto Fidelius: rende una zona introvabile, tranne che da coloro che la abitano e dal custode; se il custode tradisce il segreto la zona può essere trovata da colui a chi viene rivelato.

Incanto Supersensor: evita di fare errori alla guida di una macchina.

Incarceramus: fattura che blocca un nemico con funi e corde.

Incendio: genera fiamme dalla punta della bacchetta.

Inflatus: fattura che gonfia una creatura fino a farla esplodere.

Innerva: fa rinvenire una persona schiantata con Stupeficium.

Incantesimi di Harry Potter con la L

Lacarnum Inflamare: appicca un incendio.

Languelingua: fattura che blocca la lingua di un avversario sul palato, impedendogli di parlare.

Lapifors: incantesimo di trasfigurazione; trasforma animali e oggetti in conigli.

Legillimens: incantesimo di legillimanzia; serve a leggere la mente di un altra persona.

Levicorpus: appende l’avversario per le caviglie; il contro-incantesimo è Liberacorpus.

Liberacorpus: contro-incantesimo di Levicorpus; serve a liberare una persona dall’incantesimo.

Liques Returnutix: incantesimo di rabbocco; rabbocca una bottiglia vuota.

Locomotor: serve a spostare oggetti; si pronuncia preceduto dal nome dell’oggetto che si vuole spostare.

Locomotor Mortis: incantesimo delle Pastoie; pietrifica le gambe dell’avversario, che non può più camminare.

Lumos: fa fuoriuscire luce dalla punta della bacchetta; il contro-incantesimo è Nox.

Lumos Duo: emette una scarica elettrica che pietrifica e distrugge i marciotti.

Lumos Maxima: versione potenziata di Lumos, in cui la luce che fuoriesce dalla bacchetta è ancora più grande.

Lumos Solem: versione più potente dell’incantesimo Lumos, in cui la luce emessa dalla bacchetta è pari addirittura a quella del Sole.

Incantesimi di Harry Potter con la M

Malum: incantesimo di trasfigurazione; trasforma un oggetto in una mela.

Mangia Lumache (o Slugulus Eructo): fattura che fa vomitare lumache all’avversario per un breve periodo di tempo.

Maledizione della frusta: crea una frusta invisibile che se colpisce l’avversario può causare gravi lesioni interne.

Maledizione Disarcionante: disarciona una persona dalla scopa e lo fa cadere al suolo.

Maledizione Flagrante: strega un oggetto in modo che bruci ogni cosa con cui venga a contatto.

Maledizione Gemino: strega un oggetto in modo che si duplichi ogni volta che viene toccato o ogni volta che le sue copie vengono toccate.

Melofors: incantesimo di trasfigurazione; trasforma la testa di una persona in una zucca.

Mimblewimble: confonde l’avversario facendogli pronunciare male l’incantesimo successivo.

Mobiliarbus: permette di spostare gli alberi.

Mobilicorpus: permette di muovere i corpi di persone svenute come se fossero marionette.

Monstrum: fattura orco-volante; evoca piccole creature che attaccano il nemico.

Morsmordre: evoca il Marchio Nero, simbolo di Voldemort.

Muffliato: provoca un forte ronzio, in modo da non fare udire cosa si dice a chi è vicino.

Multicorfors: incantesimo cambia-colore; cambia il colore di un oggetto.

Mutatio Caput: incantesimo di trasfigurazione; trasforma la testa di una persona o di un animale in quella di un altro animale.

Incantesimi di Harry Potter con la N

Nox: contro-incantesimo di Lumos; spegne la luce presente sulla punta della bacchetta.

Incantesimi di Harry Potter con la O

Obliterate: cancella qualsiasi traccia lasciata sul terreno.

Oblivion (o Obliviate): incantesimo di memoria; fa perdere parte o tutta la memoria ad una persona (Oblivion) o a più persone (Obliviate).

Obscuro: fa apparire una benda sugli occhi della persona colpita.

Oculus Reparo: ripara un paio di occhiali rotti.

Oppugno: ordina ad animali o ad oggetti di attaccare qualcuno.

Orbis: fattura che sotterra completamente l’avversario o l’oggetto colpito.

Orchideous: fa apparire un mazzo di fiori.

Incantesimi di Harry Potter con la P

Paperante: incantesimo di trasfigurazione; trasforma un animale in una papera di gomma.

Periculum: genera una raffica di scintille rosse per segnalare pericolo.

Peskipiksi Pesternomi: stordisce piccole creature come i folletti della Cornovaglia, ma è molto difficile da usare.

Petrificus Totalus: incantesimo di pietrificazione; pietrifica l’avversario completamente e per periodo di tempo abbastanza lungo.

Piertotum Locomotor: da vita a statue a armature che camminano e parlano.

Piscifors: incantesimo di trasfigurazione; trasforma un animale in un pesce.

Portus: trasforma un oggetto in una passa-porta.

Prior Incantatio: incantesimo Reversus; si lancia su un altra bacchetta per vedere qual è l’ultimo incantesimo che essa ha lanciato.

Protego: sortilegio scudo; serve a proteggersi da incantesimi e fatture, ma non può far nulla contro le Maledizioni Senza Perdono.

Protego Horribilis: incantesimo di protezione; rende una zona protetta dalle Maledizioni Senza Perdono.

Protego Maxima: crea una grande bolla magica intorno ad un luogo; chiunque tenti di attraversarla resta ucciso.

Protego Totalum: incantesimo di protezione; rende una zona protetta dagli incantesimi dei nemici.

Proteus: fa legare oggetti magici tra loro.

Pullus: incantesimo di trasfigurazione; trasforma persone o animali in polli o galline.

Incantesimi di Harry Potter con la Q

Quietus: contro-incantesimo di Sonorus; fa tornare la voce al suo stato normale.

Incantesimi di Harry Potter con la R

Recanto: meteofattura che fa cessare il cattivo tempo.

Recido: incantesimo amputante; utilizzato dagli studiosi per sezionare le creature magiche.

Redactum Skullus: controincantesimo di Engorgio Skullus; fa tornare la testa di una persona alle sue dimensioni normali.

Reducio: controincantesimo di Engorgio; rimpicciolisce animali e oggetti.

Reducto: incantesimo Reductor; polverizza qualunque oggetto venga colpito da esso.

Reinnerva: fa rinvenire una persona svenuta.

Relascio: libera una persona o un oggetto imprigionato da qualcosa.

Reparo: ripara qualunque oggetto rotto.

Repello Babbanum: incantesimo di protezione; rende una zona introvabile dai Babbani.

Repello Inimicum: incantesimo di protezione; respinge i nemici.

Rictusempra: incantesimo solleticante; scaglia lontano l’avversario e gli produce solletico.

Riddikulus: incantesimo anti-molliccio; serve a sconfiggere i mollicci, creature che prendono la forma della paura più grande del mago.

Incantesimi di Harry Potter con la S

Salvio Hexia: incantesimo di protezione; rende una zona introvabile dai nemici.

Secolus Secolarem: fa apparire un oggetto molto più antico e di valore di quanto sia.

Sectumsempra: maledizione che taglia e lacera varie parti del corpo e può portare alla morte.

Serpensortia: evoca un serpente.

Silencio: incantesimo tacitante; fa sparire la voce a persone e ad animali.

Skurge: elimina l’ectoplasma, una fastidiosa sostanza prodotta dai fantasmi.

Snuffifors: incantesimo di trasfigurazione; trasforma un libro in un topo.

Sonorus: amplifica il tono della voce; il contro-incantesimo è Quietus.

Specialis Revelio: fa apparire la vera natura di un oggetto magico.

Stifling: fattura che causa il soffocamento dell’avversario.

Stupeficium: schiantesimo; schianta l’avversario a diversi metri di distanza, facendolo svenire, e la luce emessa è rossa.

Incantesimi di Harry Potter con la T

Tabù: rende impronunciabile una parola, poiché chi lo fa infrange il Tabù e viene immediatamente rintracciato.

Tarantallegra: fattura che costringe le gambe dell’avversario a ballare.

Tergeo: assorbe le macchie.

Terradominus: amplifica la gravità.

Traccia magica: permette di rintracciare un mago, quando è ancora minorenne; essa scompare quando il mago compie 17 anni.

Incantesimi di Harry Potter con la V

Ventus: genera una forte folata di vento.

Verdimillious: rivela oggetti celati dalla magia.

Vermicoulus: trasforma un animale in uno sciame di vermi.

Vestis: incantesimo di trasfigurazione; trasforma un abito in un altro abito.

Vipera Evanesca: incantesimo evanescente; fa scomparire un serpente.

Visibula Noctambulus: permette di vedere al buio.

Volate Ascenderai: incantesimo di dispersione; scaglia in alto un animale o un oggetto e lo fa ricadere giù violentemente.

Voto Infrangibile: patto magico stretto tra due maghi; se uno dei due lo infrange muore.

Vulnera Sanentur: cura le ferite, anche gravi o inferte da magia oscura.

Incantesimi di Harry Potter con la W

Waddiwasi: spara piccoli oggetti, che si trovano a mezz’aria, ad alta velocità.

Wingardium Leviosa: incantesimo di levitazione; fa levitare gli oggetti a mezz’aria.

Incantesimi di Harry Potter con la Z

Zilerius: fattura che causa un eccesso di liquidi nei polmoni; se non si interviene subito si può morire per edema polmonare.

Avete ora in mano la soluzione a tutti i problemi, dalla chiusura di una porta all’immortalità… Cosa aspettate? Procuratevi mantello, bacchetta e occhiali tondi, disegnate la cicatrice sulla fronte di Harry e partite per un’incredibile avventura, nel vostro “fatidico” castello di Hogwarts.

