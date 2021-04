Concorsi Pubblici 2021: la riforma

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla riforma dei concorsi pubblici che introduce nuove norme che prevedano delle procedure concorsuali più semplici e veloci, garantirne lo svolgimento in sicurezza con misure anti-covid e sbloccare bandi di concorso per oltre 110 mila posti nelle PA. Il nuovo decreto Covid in vigore dal 1° aprile sblocca, infatti, i concorsi già banditi o da bandire durante l’emergenza coronavirus, con nuove disposizioni anti contagio e nuove modalità semplificate per quelli a regime.

Riforma concorsi Pubblici 2021: cosa cambia

Il nuovo Protocollo per lo svolgimento delle selezioni pubbliche verrà pubblicato sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica. Quest’ultimo consente, di fatto, lo sblocco dei bandi di concorso in atto e di bandire nuovi concorsi, con modalità semplificate e più veloci, in grado di assicurare il turnover nella PA. Secondo le stime del Dipartimento della Funzione pubblica si potranno portare a termine,in questo modo, più di 110 mila assunzioni nella Pubblica Amministrazione.

Riforma concorsi Pubblici 2021: tutte le regole

Ecco le nuove regole previste per i concorsi pubblici: