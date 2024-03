Lavori per studenti delle superiori: 9 idee di lavori part-time

Lavori per studenti delle superiori: 9 lavori part-time per minorenni

Sei uno studente delle superiori e sei in cerca del tuo primo lavoro? Di un’occupazione che ti permetta di guadagnare qualche soldo senza trascurare la scuola? Esistono alcuni lavori dopo la scuola da fare part-time, ideali per i ragazzi che frequentano la scuola superiore.

Perché cercare dei lavori per studenti liceali? Lavorare sin dalle scuole superiori comporta molti vantaggi. Ad esempio puoi riuscire a finanziarti da solo “piccoli lussi” che non potresti permetterti gravando sui tuoi genitori, una gita con gli amici, il viaggio della maturità, eccetera.

Entrare nel mondo del lavoro da adulti, con esperienza alle spalle, è sicuramente un valore aggiunto che ti permetterà di trovare più facilmente lavoro. Lavorare inoltre ti aiuterà a crescere e a maturare, sentendoti più indipendente dalla tua famiglia. Secondo la Legge italiana è possibile iniziare a lavorare a partire dai 16 anni. I campi in cui generalmente i ragazzi più giovani trovano lavoro sono: ristorazione, animazione, cura dei bambini e degli animali, commercio… Ma se i vostri genitori possiedono un’azienda di famiglia non esitate a chiedere un lavoretto in cambio di una “paga” concordata o di un premio. Adesso andiamo a vedere meglio le nostre proposte di lavori per giovani studenti!

Lavori per studenti: 9 idee part-time per le superiori

Ecco 9 lavori da fare mentre si studia alle superiori:

Baby-sitter È un lavoro adatto a tutti coloro dotati di tanta pazienza e che magari hanno già fatto esperienza con i loro fratellini più piccoli. Offritevi come babysitter per i figli di parenti e vicini, con il passaparola potreste allagare facilmente il vostro giro di “clienti”. Consegne a domicilio Avete un motorino? Siete degli abili e attenti guidatori? Le consegne a domicilio sono il settore in cui potrete trovare facilmente un impiego. Fate il giro delle pizzerie e dei locali nei pressi di casa e offritevi come “ragazzo/a delle consegne” per il week-end. Non sarà difficile trovare un lavoretto part-time. Dog-sitter Tra i lavori da fare durante la scuola c’è il dog-sitter, il quale si concilia perfettamente con lo studio, potrete farlo anche durante la settimana e non solo il sabato e la domenica. Portare fuori i cani dei vicini che si attardano a lavoro vi terrà impegnati poche ore al giorno. Fatelo solo se siete appassionati e amate i cani! Volantinaggio Anche questa è una classica occupazione da studente. Potrete offrire la vostra disponibilità alle agenzie specializzate o agli esercizi commerciali vicino casa. Il lavoro è semplice e non troppo faticoso, e vi permetterà di tenervi in forma con lunghe passeggiate! Impacchettatore/aiuto commessi In molti negozi e in molti centri commerciali nei week end, soprattutto nei periodi di festa, vengono impiegate persone addette alle confezioni regalo, per offrire supporto ai commessi. Presentatevi direttamente nei negozi e mostrate il vostro interesse, gradite intraprendenza e voglia di fare. Cameriere part-time Chiedete a mamma e papà se sono d’accordo. Fare i camerieri nel fine settimana, infatti, vi farà rientrare a orari non troppo “tranquilli”. Potreste dare la vostra disponibilità a servire ai tavoli il sabato sera e la domenica a pranzo, un giusto compromesso per un’occupazione che grazie alle mance può diventare molto fruttuosa. Animatore Uno dei migliori lavori del weekend per gli studenti! Anche in questo caso si riesce a portare a casa un buon gruzzoletto. Più bravi siete, più feste per bambini riuscirete a fare. Ovviamente dovrete essere portati e dovrete prepararvi, far divertire i bambini e tenerli a bada non è una cosa semplice. Fare ripetizioni Siete particolarmente bravi in una o più materie? Tra i lavori part-time per studenti delle superiori c’è quello di insegnante di ripetizioni. Potreste aiutare nello studio i ragazzi delle classi inferiori o delle scuole medie. Mettere l’annuncio sulle bacheche delle scuole vicino casa vostra. Successo garantito! Bagnino Il re dei lavori estivi per studenti: il bagnino, il quale richiede però una preparazione specifica. Una volta ottenuto il tesserino, potrete decidere di fare i bagnini tutto l’anno, il sabato e la domenica, presso una piscina locale. Se vi piace nuotare e avete un buono spirito di osservazione, tuffatevi!

Lavori online per studenti delle superiori

Oltre ai lavori in presenza, ci sono anche diversi lavori da remoto per studenti delle superiori. Ecco alcuni esempi:

Tutoraggio Online: se sei bravo in una materia specifica, come matematica, scienze, inglese o una lingua straniera, puoi offrire lezioni private online a studenti più giovani o coetanei che hanno bisogno di aiuto. Creazione di Contenuti: se hai una passione per la scrittura, la fotografia o la creazione di video, puoi lavorare come freelance creando contenuti per blog, siti web, e social media. Piattaforme come YouTube, Instagram, e TikTok offrono anche opportunità di monetizzazione per i creatori di contenuti popolari. Traduzione: se parli fluentemente una seconda lingua, puoi offrire servizi di traduzione per documenti, siti web, e articoli. Questo tipo di lavoro richiede una buona padronanza delle lingue e la capacità di mantenere il significato originale nel processo di traduzione. Insegnamento di Musica o Strumenti Musicali: se sei abile con uno strumento musicale o hai una buona conoscenza teorica della musica, puoi insegnare online tramite lezioni video. Vendita di Prodotti Fatti a Mano: se sei abile nell’artigianato, nel disegno, o in altre forme d’arte, puoi vendere i tuoi prodotti su piattaforme come Etsy o Instagram. Freelance Writing: scrivere articoli, blog post, o contenuti per siti web può essere un ottimo modo per guadagnare online. Esistono numerose piattaforme e siti web che pagano per contenuti scritti su una varietà di argomenti.

Quando cerchi un lavoro online, è importante fare attenzione alle truffe. Assicurati di lavorare solo con clienti o piattaforme affidabili e di non pagare mai per ottenere un lavoro. Inoltre, gestisci il tuo tempo in modo efficace per non compromettere i tuoi studi.