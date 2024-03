Come entrare nella CIA: la formazione professionale

Vi piacerebbe lavorare nella CIA? Se è una carriera che vi affascina, siete capitati nel posto giusto, oggi vi parleremo di questa figura professionale e di tutto il percorso che dovrete affrontare per far parte di quest’organizzazione. L’agente della CIA è un poliziotto che lavora per la Central Intelligence Agency degli Stati Uniti d’America, organizzazione nota in tutto il mondo per la sua fama e per il fatto di aver da sempre attirato la curiosità degli appassionati delle forze dell’ordine. Diventare un agente della CIA non è sicuramente una passeggiata, si tratta, infatti, di una professione che richiede numerose doti, di tipo fisico, intellettuale e morale. Per svolgere questa professione è infatti necessario possedere astuzia, coraggio, essere propensi alla disciplina e all’ordine, ma avere anche doti di comando all’occorrenza, e sapersi assumere le proprie responsabilità a seconda del ruolo che si ricopre all’interno dell’organizzazione.

Come si entra nella CIA: requisiti

Per poter entrare in una organizzazione di tale prestigio internazionale è necessario in primo luogo superare una serie di prove altamente selettive, le quali sono in genere richieste per i compiti di tipo governativo come quello che l’agente della CIA ricopre. Come vi abbiamo anticipato non si tratta di una impresa semplice, ma tentar non nuoce. Tutti gli aspiranti agenti della CIA devono possedere un requisito particolare: avere la cittadinanza americana. Quindi per uno straniero il percorso sarà ancora più difficile perché prima sarà necessario risolvere e superare questo ostacolo. All’interno della CIA non lavorano solo gli investigatori, ma anche impiegati d’ufficio, la CIA possiede un sito internet che si potrà consultare per avere ulteriori informazioni. Sempre da questo sito si potrà scaricare il modulo di domanda per essere assunti. All’interno del modulo si dovrà indicare di possedere tutti i requisiti richiesti e specificare di non avere condanne penali. Per finire, scopriamo quali sono le posizioni per cui candidarsi.

Come lavorare per la CIA: le posizioni per cui candidarsi

Oltre all’attività di spionaggio, all’interno della CIA, vi è anche un importante reparto di Direzione delle Operazioni o altri uffici simili dedicati alle analisi, alla ricerca scientifica e all’ingegneria. La sede centrale di lavoro per quasi tutti questi reparti si trova a Washington. In questi uffici si analizzano per lo più dei dati, immagini, mappe, trasmissioni, intercettazioni telefoniche in tutte le lingue parlate sul globo terrestre, anche quelle poco rappresentate. Le posizioni per cui ci si può candidare all’interno della CIA, sono diverse e tra queste ultime troviamo:

interprete del linguaggio dei segni

analista psichiatrico

disegnatore grafico

esperti in operazioni paramilitari

Per candidarsi a ciascuno di questi ruoli, è in genere necessario avere una laurea e conoscere almeno tre lingue straniere tra cui l’inglese, anche le lingue come l’arabo, il russo o il cinese sono molto richieste ed è molto importante anche lo stato di salute fisica e mentale.

