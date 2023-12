Lol 4: svelato il cast ufficiale, ecco chi sono i concorrenti

Prime Video ha svelato proprio oggi i nomi dei concorrenti della quarta stagione di “Lol, chi ride è fuori“. Il fortunato programma che ci ha tenuti incollati alla schermo, a ridere per ore senza sosta, per tre anni consecutivi. Se non vedevate l’ora di mettervi comodi e concedervi qualche momento di puro divertimento, nel relax più totale, sarete (relativamente) presto accontentati. Di seguito vi diamo l’elenco dei partecipanti. Ma prima, confermiamo che a condurre la prossima stagione sarà ancora una volta Fedez. Accompagnato nella control room da Frank Matano e Lillo Petrolo. Del resto, squadra che vince non si cambia.

Lol 4: cast ufficiale

Iniziamo proprio dai partecipanti alla quarta stagione di Lol, che sono stati comunicati da Prime Video nella mattinata di oggi. Si tratta di:

Diego Abatantuono : attore poliedrico e icona del cinema italiano, da anni intrattiene il pubblico con la sua versatilità, interpretando ruoli comici e drammatici con immensa bravura.

: attore poliedrico e icona del cinema italiano, da anni intrattiene il pubblico con la sua versatilità, interpretando ruoli comici e drammatici con immensa bravura. Edoardo Ferrario : Comico e conduttore televisivo dalla comicità intelligente e dal taglio satirico sui temi sociali, nonché imitatore e conduttore radiofonico. Dal 2016 al 2019 ha fatto parte del cast di Quelli che il calcio.

: Comico e conduttore televisivo dalla comicità intelligente e dal taglio satirico sui temi sociali, nonché imitatore e conduttore radiofonico. Dal 2016 al 2019 ha fatto parte del cast di Quelli che il calcio. Angela Finocchiaro : non ha bisogno di presentazioni Angela Finocchiaro, attrice di grande talento, dalle interpretazioni memorabili sia sul grande schermo che in teatro.

: non ha bisogno di presentazioni Angela Finocchiaro, attrice di grande talento, dalle interpretazioni memorabili sia sul grande schermo che in teatro. Maurizio Lastrico : comico, attore e scrittore dall’umorismo graffiante, spazia dalla stand-up comedy alle performance teatrali. E promette grandi risate.

: comico, attore e scrittore dall’umorismo graffiante, spazia dalla stand-up comedy alle performance teatrali. E promette grandi risate. Aurora Leone : la conosciamo come parte dei The Jackal anche se negli ultimi anni si è fatta notare come giovane attrice emergente. Non vediamo l’ora di vederla alla prova.

: la conosciamo come parte dei The Jackal anche se negli ultimi anni si è fatta notare come giovane attrice emergente. Non vediamo l’ora di vederla alla prova. Lucia Ocone : attrice versatile e comica di successo, Lucia Ocone è inconfondibile grazie al suo stile unico. Indimenticabili sono diversi suoi ruoli comici. Chissà che non li porti anche a Lol.

: attrice versatile e comica di successo, Lucia Ocone è inconfondibile grazie al suo stile unico. Indimenticabili sono diversi suoi ruoli comici. Chissà che non li porti anche a Lol. Giorgio Panariello : anche Panariello non ha certo bisogno di presentazioni. Comico, attore e conduttore televisivo, la sua simpatia è contagiosa.

: anche Panariello non ha certo bisogno di presentazioni. Comico, attore e conduttore televisivo, la sua simpatia è contagiosa. Claudio Santamaria : forse il meno scontato tra tutti i componenti del cast, Claudio Santamaria è un attore poliedrico che ha dato prova di sé sul grande e piccolo schermo con interpretazioni coinvolgenti. Chissà quali assi nascosti nella manica nasconde.

: forse il meno scontato tra tutti i componenti del cast, Claudio Santamaria è un attore poliedrico che ha dato prova di sé sul grande e piccolo schermo con interpretazioni coinvolgenti. Chissà quali assi nascosti nella manica nasconde. Rocco Tanica: se siete dei fans di Elio e le Storie Tese lo conoscerete di certo. Rocco Tanica è un musicista nonché fondamentale membro del gruppo. La domanda sorge spontanea: sarà all’altezza di Elio? Non vediamo l’ora di scoprirlo.

Lol 4: data di uscita

Nel momento in cui scriviamo non è ancora stata rivelata la data d’uscita ufficiale di Lol 4. Quello che è certo è che le regole del gioco non cambieranno. Del resto, hanno fatto la fortuna del programma. Altro dato certo è che sarà possibile vederlo in streaming su Prime Video. Ma, come è ovvio dedurre a poche settimane da fine anno, ciò non avverrà prima del 2024, secondo indiscrezioni durante la prossima primavera. Insomma, c’è ancora tempo.

