LUMSA: il programma completo per l'iniziativa "Università Svelate" il 20 marzo

Il 20 marzo si festeggia la Giornata Nazionale delle Università: immaginate di passeggiare tra i corridoi storici delle Università, scoprendo angoli nascosti e tesori culturali proprio nelle vostre città. Questa è l’occasione perfetta per vedere da vicino cosa succede dietro le quinte delle università, grazie a vari eventi aperti a tutti. “Università Svelate” è la chance per buttarsi a capofitto nel mondo accademico e vedere con i propri occhi tutto il bello (e il utile) che produce per la nostra società.

Il programma della LUMSA

Nel caso dell’Università LUMSA il programma risulta particolarmente ricco:

Speranza e Fiducia : Università per il Giubileo, a Roma e online, dalle 19.00

: Università per il Giubileo, a Roma e online, dalle 19.00 Democrazia in-diretta : il gioco, a Roma, dalle 19.00 alle 20.00

: il gioco, a Roma, dalle 19.00 alle 20.00 La democrazia partecipativa: un confronto per le generazioni future, a Palermo e online, dalle 16.30 alle 17.30

Scopriamo di più su ciascun evento.

Speranza e Fiducia

“Pellegrini di speranza” (Università per il Giubileo) si propone di stimolare una riflessione approfondita su concetti fondamentali quali speranza e fiducia, attraverso il dialogo tra esponenti accademici di spicco e la partecipazione attiva della comunità universitaria.

Il dibattito vedrà la partecipazione della Prof.ssa Anna Lisa Tota, dell’Università di Roma Tre, e del Prof. Stefano Biancu, dell’Università LUMSA. La discussione si avvarrà anche dell’intervento di studenti della Scuola di dottorato di Ateneo, che contribuiranno con letture di testi selezionati, arricchendo così il dibattito con diverse prospettive e stimoli intellettuali. Un ospite d’onore di questo incontro sarà Mons. Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’evangelizzazione e responsabile del Giubileo 2025, che porterà una dimensione aggiuntiva al dialogo, collegando la dimensione spirituale ed ecclesiale con quella accademica e civile.

L’obiettivo dell’evento è duplice: da un lato, offrire spunti di riflessione su come la speranza e la fiducia possano guidare il progresso sociale e personale; dall’altro, evidenziare il ruolo cruciale delle università e della ricerca scientifica come motori di sviluppo culturale, sociale ed economico, promuovendo un’interazione feconda tra la comunità accademica e il tessuto civile ed ecclesiale.

Democrazia-in-diretta: il gioco

L’importanza di coinvolgere attivamente i cittadini nelle decisioni che riguardano la collettività è sempre più evidente in un contesto globale fortemente interconnesso. Una modalità innovativa e stimolante per favorire questa partecipazione si concretizza attraverso un gioco di ruolo che ricrea un ambiente dinamico di dibattito, coinvolgendo cittadini informati, rappresentanti politici, attori del mercato, membri della società civile e imprese con un orientamento verso la sostenibilità.

Questa attività, che si ispira alla simulazione dei lavori parlamentari già attuata nell’ambito universitario negli ultimi cinque anni, giunge alla sua quinta edizione dal 27 al 29 febbraio 2024, sotto il nome di “Democrazia-in-diretta”. Il gioco prevede che i partecipanti, attraverso un processo di selezione casuale, ricevano un tema specifico e un ruolo da interpretare, il quale rappresenta un interesse sociale che potrebbe entrare in conflitto con quelli di altri partecipanti.

L’intento è quello di simulare un dibattito autentico e coinvolgente, dove i giocatori sono spinti a identificarsi nei loro ruoli e a negoziare con gli altri per elaborare soluzioni che tengano conto delle esigenze di tutti i settori coinvolti.

La democrazia partecipativa

L’iniziativa prevede un panel di discussione che promette di essere ricco di spunti e riflessioni, coinvolgendo direttamente gli studenti del corso di laurea in Giurisprudenza e i dottorandi del programma di Dottorato di ricerca in “Mediterranean Studies, History, Law and Economics”. La conversazione vedrà la partecipazione di esperti quali i dottori Brusca, Fricano, Di Giacomo Pepe e Mattarella, i quali si confronteranno con gli studenti su tematiche di grande attualità e rilevanza, tra cui il ruolo del Parlamento Europeo, le strategie per la promozione della sostenibilità ambientale, le sfide poste dall’innovazione tecnologica e la cyber security, nonché la questione dell’astensionismo elettorale e l’importanza della partecipazione attiva dei cittadini ai processi democratici.

A moderare il dibattito sarà il Prof. Umberto Di Maggio, associato di sociologia generale presso l’Università LUMSA.

Tutte le iniziative previste il 20 marzo qui: “Università Svelate”, giornata nazionale delle università: tutti gli eventi in programma