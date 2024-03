"Università Svelate", il 20 marzo è la giornata nazionale delle università: tutti gli eventi in programma

Il 20 marzo si celebra la prima giornata nazionale delle università: ecco tutte le iniziative in programma

Mercoledì 20 marzo 2024 si svolgerà l’iniziativa “Università Svelate – Giornata Nazionale delle Università”. Si tratta della prima edizione dell’iniziativa promossa dalla CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) con il patrocinio del Ministero dell’Università e della Ricerca per promuovere l’apertura al pubblico delle istituzioni accademiche in varie città italiane.

In questa occasione, nelle principali Università Italiane si svolgeranno tutta una serie di eventi accessibili a tutti, tra cui incontri, workshop e dibattiti, un’occasione preziosa per il coinvolgimento della comunità.

L’iniziativa

Come facilmente intuibile dal nome “Università Svelate”, l’iniziativa ha l’obiettivo di esporre a tutta la comunità interessata il contributo scientifico e culturale generato dall’ambiente accademico, enfatizzando l’importanza della condivisione e della partecipazione attiva.

“L’università non è di chi ci insegna, né di chi ci lavora o ci studia. L’università è di tutti – ha dichiarato in merito all’iniziativa la Presidente della CRUI Giovanna Iannantuoni – Ed è necessario istituire un momento corale e nazionale in cui il concetto venga sottolineato. L’università rappresenta la fabbrica più attiva della coesione sociale. Nei territori più ricchi produce la ricerca che diventa tecnologia e migliora la vita. Nei territori più difficili, oltre a questo, rappresenta un presidio territoriale contro le forze antisociali che minano la democrazia. L’università, fatta di luoghi e di persone, appartiene a ogni cittadino e il 20 marzo lo invitiamo a incontrarla”.

La CRUI ha richiesto di istituire la Giornata Nazionale delle Università il 20 marzo, in coincidenza con la Giornata Internazionale della Felicità e all’interno della Settimana della Minerva, un periodo dedicato alla celebrazione del sapere e dell’istruzione.

Le università aderenti: