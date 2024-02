“Luxury Tourism: Branding, Communication, Sustainability”: la scuola sul turismo di lusso approda sul Lago di Garda

La creazione della prima Summer School in luxury tourism sul Lago di Garda rappresenta un’importante attività di formazione per favorire l’incontro e la specializzazione sulle dinamiche del turismo del lusso che proprio sul Lago di Garda potrebbe trovare le basi per una notevole espansione. Organizzato dall’Osservatorio per il turismo sul lago di Garda (Otg) dell’Università Cattolica in collaborazione con la Comunità del Garda e sostenuto dalle Terme di Sirmione, Fondazione Ugo da Como e Navigarda, il corso offre un programma educativo completo su branding, comunicazione e sostenibilità nel settore del turismo di lusso.

Obiettivi e destinatari della Summer School

La scuola è aperta a studenti universitari, laureati, imprenditori, manager del settore turistico, blogger e giornalisti specializzati nel settore turismo. Le lezioni saranno tenute da docenti ed esperti internazionali e si concentreranno su argomenti chiave come il branding, la comunicazione e la sostenibilità nel settore del turismo di lusso.

L’obiettivo del corso, che durerà quattro giorni e includerà sia lezioni frontali che esperienze dirette, è quello di fornire ai partecipanti una panoramica approfondita del turismo di lusso e delle sue dinamiche economiche, manageriali e imprenditoriali. Attraverso lezioni multilingua, sessioni interattive, esercitazioni e incontri con operatori del settore, i partecipanti avranno l’opportunità di acquisire competenze pratiche e conoscenze approfondite per sviluppare e gestire con successo progetti nel settore del turismo di lusso.

Giovanni Gregorini, professore alla Cattolica e direttore dell’Otg, ha dichiarato: «Il mercato globale del turismo di lusso ha conosciuto negli ultimi anni un inarrestabile aumento, anche sul Garda, ed è destinato a vivere un periodo di continua crescita anche nel prossimo futuro. Oggi assorbe il 3% del Pil nazionale e fino al 2025 crescerà più velocemente rispetto a ogni altro tipo di viaggio».

Le lezioni si terranno dal 16 al 20 giugno; le iscrizioni sono aperte fino al 30 aprile e i posti disponibili sono 20.

Il mercato turistico del Lago di Garda

Il mercato turistico del Lago di Garda è uno dei più importanti in Italia con un valore annuale di 4,2 miliardi di euro e una spesa media giornaliera per turista di circa 150 euro, più alta della media che spende un turista estero nelle altre località di villeggiatura italiane. Tuttavia, il potenziale economico della zona potrebbe aumentare considerevolmente se si puntasse sul turismo di lusso, con un fatturato che potrebbe raggiungere i 10 miliardi di euro all’anno.

L’obiettivo di attrarre i turisti “high spender“, che investono in media 393 euro al giorno (ca. 184 euro per il solo pernottamento e altri 209 euro per beni e servizi) potrebbe portare a un significativo aumento dei ricavi nel settore turistico del Garda. Anche se è improbabile che i 27 milioni di presenze registrate nel 2022 corrispondano tutte a clienti di lusso, questo esempio dimostra il potenziale di crescita del settore.

L’interesse per il turismo di lusso sul Garda è in costante crescita, con una domanda sempre più forte da parte di turisti stranieri provenienti soprattutto da Stati Uniti, Medio Oriente, Cina, Corea e India. Questi turisti sono disposti a spendere cifre significative per esperienze di viaggio esclusive e il Garda ha già una solida base di strutture di lusso, ristoranti stellati e servizi di alta qualità che possono soddisfare le loro aspettative: solo la sponda bresciana del Lago di Garda può già contare su 15 hotel a 5 stelle e 5 stelle lusso, 8 ristoranti stelle Michelin, 25 ristoranti di lusso censiti dal Gambero Rosso e realtà di eccellenza come le Terme di Sirmione con oltre 100 mila clienti l’anno.