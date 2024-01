Master in Hotel Management SESEF: ultimi giorni per iscriversi con borsa di studio

In un mondo in cui il settore turistico e alberghiero è in costante crescita e innovazione, la formazione diventa un elemento chiave per chi aspira a una carriera di successo in questo ambito. In questo contesto, il Master in Hotel Management della SESEF rappresenta una straordinaria opportunità per acquisire competenze specifiche e avanzate, indispensabili per emergere in un mercato lavorativo sempre più competitivo.

Abbiamo già trattato in maniera approfondita questo master in un articolo precedente, ma ora vogliamo tornare a parlarne per segnalarvi che il termine per le iscrizioni scadrà a breve e che sono ancora disponibili tre borse di studio che permettono di iscriversi al master con una retta scontata di oltre il 40% e di poter usufruire inoltre dell’alloggio gratuito presso il campus di Roma durante il periodo di lezioni in aula.

Un’opportunità formativa senza precedenti

Il Master in Hotel Management della SESEF, giunto alla sua 28esima edizione, si distingue per la qualità della didattica e per l’approccio pratico. La partnership con NH HOTEL GROUP, una delle maggiori catene alberghiere a livello internazionale, offre agli studenti un’esperienza diretta nel settore, con la possibilità di uno stage formativo nelle strutture del gruppo. Questo non solo arricchisce il curriculum degli studenti, ma apre anche concrete possibilità di carriera all’interno di una realtà aziendale di grande prestigio.

Più di un master, un trampolino di lancio

Il Master non si limita a fornire nozioni teoriche; è un vero e proprio trampolino di lancio verso una carriera nel settore alberghiero. Con oltre il 90% degli studenti che trovano impiego dopo lo stage, il Master si conferma come un percorso di formazione con un forte orientamento al mondo del lavoro. Gli studenti acquisiscono competenze pratiche e teoriche, essenziali per affrontare le sfide del settore alberghiero moderno.

Un campus all’avanguardia

Il campus SESEF a Roma, dove si svolgono le lezioni in aula, offre un ambiente stimolante e all’avanguardia. Gli studenti possono alloggiare in comode camere doppie con bagno privato e usufruire di servizi come palestra, campi da football e padel, pista da jogging, lavanderia, minimarket, mensa a prezzi agevolati, reception e servizio di sicurezza, spazi relax e stanze ludiche. Questo ambiente non solo facilita l’apprendimento, ma promuove anche la creazione di una rete di contatti professionali e amicizie che possono durare una vita.

Costi accessibili

Con una quota di iscrizione tra le meno onerose nel settore (5.900 €, dilazionabile in 6 rate senza interessi), il Master SESEF è veramente accessibile a tutti gli interessati, considerando anche il fatto che l’altissimo tasso di occupazione post-master lo rende un vero investimento sul proprio futuro.

Inoltre, le 15 borse di studio messe a disposizione (di cui ora ne rimangono 3), rappresentano un’ulteriore facilitazione, in quanto riducono la quota d’iscrizione a soli 3.400 € e includono, in più, l’alloggio gratuito durante il periodo di lezioni in aula.

Un’occasione da non perdere

Data la vicina scadenza del termine per le iscrizioni e le sole 3 borse di studio rimaste, è essenziale agire rapidamente per non perdere questa occasione. Si tratta di un’opportunità unica per trasformare la propria passione per il turismo e l’ospitalità in una carriera di successo, guidati da alcuni dei migliori professionisti del settore.

Per maggiori informazioni e per inviare la vostra candidatura, visitate la pagina dedicata al Master in Hotel Management.

Ricordate, le opportunità non aspettano, e il vostro futuro nel mondo dell’Hôtellerie potrebbe iniziare proprio qui.

Articolo in collaborazione con SESEF