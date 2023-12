SESEF, il Master per lavorare come Hotel Manager: aperte le iscrizioni

Il management turistico è un settore dinamico e in continua espansione, che offre un vasto spettro di opportunità di carriera che si adattano a una varietà di interessi e competenze. In un mondo sempre più globalizzato, il turismo si evolve costantemente, spingendo i professionisti a innovare e ad adattarsi a nuove tendenze e sfide.

Il management turistico richiede una combinazione unica di competenze interpersonali, analitiche e creative, oltre a una solida comprensione delle dinamiche culturali e economiche globali. I professionisti in questo campo sono spesso caratterizzati da un approccio flessibile, una forte capacità di problem solving e un’attitudine al lavoro in contesti multiculturali. Con l’evoluzione delle tecnologie digitali, si aprono inoltre nuove frontiere nel marketing e nella gestione dei dati, rendendo il settore ancora più stimolante e innovativo.

In questo contesto, la parola d’ordine diventa quindi “formazione” e un ruolo fondamentale lo giocano le istituzioni formative che decidono di puntare su questo settore. Come SESEF, la prima scuola di management in Italia a istituire dei Master dedicati al settore turistico, ormai da oltre 20 anni.

L’offerta formativa dei Master SESEF è vasta e copre tutti i vari aspetti del settore (dall’Event Management al Food & Beverage Management, passando per il Web Marketing e così via), ma quest’oggi vogliamo soffermarci sul Master in Hotel Management, che offre delle opportunità davvero uniche!

Master in Hotel Management di SESEF: la partnership con NH HOTEL GROUP

Il Master in Hotel Management organizzato da SESEF è un programma formativo di alto livello, dedicato a chi aspira a una carriera nel campo dell’ospitalità e del management alberghiero, settori in cui la domanda di figure manageriali è davvero elevata.

Il Master, giunto alla sua 28esima edizione, da quest’anno presenta una novità molto importante: la partnership con NH HOTEL GROUP, una delle maggiori compagnie alberghiere in Europa e America, dove gestisce più di 350 hotel e oltre 60.000 camere in 32 paesi.

La partnership con NH HOTEL GROUP si traduce in un Master fortemente orientato al mondo del lavoro, dove tra i docenti figurano anche manager di spicco del gruppo.

Durante il Master, poi, gli studenti avranno la possibilità di svolgere uno stage presso una delle strutture di NH HOTEL GROUP (comprensivo di vitto e alloggio + rimborso spese).

Al termine dello stage, inoltre, le probabilità di essere assunti sono davvero alte: oltre il 90% degli studenti ora lavorano nel gruppo!

Master in Hotel Management: tutti i vantaggi

Ma i vantaggi del Master in Hotel Management non finiscono certo qui!

Ecco quindi alcuni motivi per non perdere questa opportunità:

Al termine del Master si ottengono 7 attestati , tra cui la certificazione di qualità e qualificazione professionale legalmente valida e riconosciuta in Europa , erogata da EQF Turismo , associazione iscritta al Ministero dello Sviluppo Economico.

, tra cui la certificazione di qualità e qualificazione professionale legalmente valida e , erogata da , associazione iscritta al Ministero dello Sviluppo Economico. Il corpo docenti è composto dai migliori esperti del settore : formatori, imprenditori, oltre ai manager di NH Hotel Group .

Il programma del Master è completo e prevede lezioni in aula, formazione in modalità e-learning, project work e stage .

. Le lezioni in aula a Roma si svolgono nello splendido Campus SESEF dove gli studenti hanno anche la possibilità di alloggiare in comode camere doppie con bagno privato, avendo inoltre a disposizione tutta una serie di servizi quali: palestra, campi da football e padel, pista da jogging, lavanderia, minimarket, mensa a prezzi agevolati, reception e servizio di sicurezza, spazi relax e stanze ludiche.

dove gli studenti hanno anche la possibilità di alloggiare in comode camere doppie con bagno privato, avendo inoltre palestra, campi da football e padel, pista da jogging, lavanderia, minimarket, mensa a prezzi agevolati, reception e servizio di sicurezza, spazi relax e stanze ludiche. La quota di iscrizione del Master (5.900 € IVA compresa) è tra le più economiche nel settore e può essere dilazionata in 6 rate , senza interessi e senza necessità di fare finanziamenti.

(5.900 € IVA compresa) è tra le più economiche nel settore e può essere , senza interessi e senza necessità di fare finanziamenti. Ci sono a disposizione 15 borse di studio che permettono di iscriversi con una quota agevolata pari a 3.400 €, potendo usufruire inoltre dell’alloggio gratuito presso il campus di Roma durante il periodo di lezioni in aula.

La qualità dei Master SESEF è testimoniata, inoltre, dalle numerosissime recensioni positive lasciate dagli studenti che hanno frequentato il corso e ora lavorano nelle più importanti compagnie alberghiere in tutto il mondo.

Giusto per fare un esempio tra tanti, vi proponiamo la testimonianza di Edoardo che, appena terminato il Master, ha ottenuto una proposta contrattuale da parte di una catena internazionale di hotel:

“Il Master in Hotel Management della scuola SESEF mi ha dato la preziosa opportunità di crescere umanamente e professionalmente grazie agli insegnamenti dei professori. Terminato il Master, ho potuto raggiungere l’avanzamento di carriera a cui stavo aspirando! Consiglio questo percorso a tutte le persone ambiziose e desiderose di mettersi in gioco: cogliete al volo questa opportunità!”

Invia la tua candidatura per la borsa di studio SESEF

Beh cosa aspetti allora? Se sei una persona dinamica e ambiziosa con una buona conoscenza della lingua inglese, questa potrebbe essere l’occasione giusta per te!

Visita la pagina dedicata al Master in Hotel Management e scopri come inviare la tua candidatura per una delle borse di studio a disposizione. PS: la procedura è molto semplice e veloce 😉

Affrettati, i posti sono limitati. Non perdere l’occasione di formarti in un settore che offre enormi possibilità lavorative!

Articolo in collaborazione con SESEF