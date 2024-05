Maturità 2024: cos'è il documento del 15 maggio

Maturità 2024

Di recente, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha fornito dettagli preziosi riguardanti gli esami di maturità del 2024, delineando le materie affidate ai commissari esterni e le ultime novità riguardanti le prove orali. Questo chiarimento è stato accolto con grande interesse dagli studenti, desiderosi di conoscere non solo le discipline oggetto di valutazione da parte dei commissari esterni, ma anche quali docenti interni saranno incaricati di valutare le loro performance durante gli esami.

Documento del 15 maggio: cos’è

Come ben noto, l’esame orale di maturità partirà da uno spunto definito dalla commissione, il quale deve essere in linea con i contenuti individuati nel documento del 15 maggio o nel documento del consiglio di classe. Questi documenti rivestono un’importanza cruciale in quanto rappresentano un’esaustiva esposizione dei contenuti, dei metodi, dei mezzi, degli spazi e dei tempi del percorso formativo, nonché dei criteri, degli strumenti di valutazione adottati e degli obiettivi raggiunti. Inoltre, includono ogni altro elemento che il consiglio di classe ritenga rilevante per lo svolgimento dell’esame.

Non solo il documento del 15 maggio costituisce la base per la preparazione dei materiali da assegnare ai candidati in vista del colloquio, ma indica anche gli argomenti su cui sia i commissari interni che quelli esterni potranno porre domande durante l’esame. È fondamentale che il consiglio di classe rediga questo documento entro la scadenza del 15 maggio, includendo gli obiettivi specifici di apprendimento e i risultati di apprendimento soggetti a valutazione nel contesto dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica.

Una volta compilato, il documento del 15 maggio deve essere pubblicato sull’albo online dell’istituto scolastico, garantendo così la sua accessibilità a tutti gli interessati. Questa trasparenza è cruciale per assicurare che studenti, docenti e famiglie possano avere un’adeguata comprensione delle linee guida e dei criteri che disciplineranno lo svolgimento dell’esame di maturità.