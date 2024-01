Migliori scuole per trovare lavoro: classifica 2024

Nel panorama educativo italiano, la scelta della scuola superiore giusta è un passo cruciale per gli studenti, specialmente in vista del loro futuro professionale. Recentemente, la classifica Eduscopio 2023/2024 ha messo in luce le istituzioni che eccellono nel preparare gli studenti per l’università e il mondo del lavoro. In questo articolo, esploriamo le migliori scuole superiori in Italia per il 2024, con un focus particolare sulle opportunità di lavoro post-diploma.

Migliori scuole professionali di Milano

Tra gli istituti tecnici economici di Milano, Eduscopio raccomanda il “Marie Curie” di Cernusco sul Naviglio, seguito dal “Ghandi Mohandas Karamchand” di Besana in Brianza e dal “Jean Monnet” di Mariano Comense, tutti con eccellenti tassi di impiego (oltre il 70%). Per gli istituti tecnici tecnologici, il “Marie Curie” guida ancora, seguito dal “Jean Monnet” e dall'”Enrico Mattei”. Tra gli istituti professionali di servizi, il “Collegio Ballerini” mantiene la prima posizione, seguito dal “Casati” e dal “Carlo Porta”. Infine, per industria e artigianato, spiccano il “Cipriano Facchinetti” di Castellanza, l'”Antonio Parma” di Saronno e il “Virgilio Floriani” di Vimercate.

Migliori scuole professionali di Roma

A Roma gli istituti tecnici economici più rilevanti sono il “Croce – Aleramo”, il “Leonardi Da Vinci” e l'”Is Via Copernico” di Pomezia. Per gli istituti tecnici tecnologici, spiccano l'”Einstein (Is Bachelet Einstein)”, l'”Enrico Fermi” di Frascati e il “Sandro Pertini” di Genzano di Roma. Tra gli istituti professionali di servizi, primeggiano “Amerigo Vespucci”, “Safi Elis” e “Tor Carbone”. Per industria e artigianato, si distinguono il “Largo Brodolini” di Pomezia, il “Cattaneo” e il “Borsellino – Falcone” di Zagarolo.

Migliori scuole professionali di Napoli

A Napoli gli istituti tecnici economici di spicco sono il “Sant’Agostino” di Camposano, il “San Paolo” di Sorrento e il “Giovanni Leone” di Pomigliano D’Arco, che dominano anche nel settore tecnologico. Tra gli istituti professionali di servizi, il “Cesare Brescia” di Pompei guida, seguito dall'”Ippolito Nievo” e dal “San Paolo” di Sorrento. Per industria e artigianato, emergono il “Leone Nobile” di Nola, il “Cristoforo Colombo” di Torre Del Greco e il “Marconi – Galilei” di Torre Annunziata.

Migliori scuole professionali di Firenze

A Firenze gli istituti tecnici economici migliori sono il “Cavour – Pacinotti”, il “Russel – Newton” e il “Salvemini – Duca D’Aosta”. Per gli istituti tecnici tecnologici, primeggiano “Antonio Meucci”, “Leonardo Da Vinci” e “Cellini – Tornabuoni”. Tra gli istituti professionali di servizi, spiccano “Aurelio Saffi”, “Bernardo Buontalenti” e “Leonardo Da Vinci”. Per industria e artigianato, si distinguono “Leonardo Da Vinci” e “Cellini – Tornabuoni”.

Migliori scuole professionali di Torino

A Torino gli istituti tecnici economici più efficaci sono il “Vittorini (Is Curue – Vittorini)” di Grugliasco, il “Bernardo Vittone” di Chieri e il “Baldessano – Roccati”. Per gli istituti tecnici tecnologici, eccellono l'”Edoardo Agnelli”, l'”Aldo Moro” e l'”Amedeo Avogadro”. Tra gli istituti professionali di servizi, si distinguono “Giuseppina Colombatto”, “Giovanni Giolitti” e “Norberto Bobbio”. Per industria e artigianato, emergono il “Galileo Ferraris”, il “Dalmazio Birago” e il “Giovanni Plana”.

Migliori scuole professionali di Bologna

A Bologna gli istituti tecnici economici di rilievo sono il “John Maynard Keynes” di Castel Maggiore, il “Tanari” e l'”Enrico Mattei”. Tra gli istituti tecnici tecnologici, primeggiano “Ettore Majorana”, “Beata Vergine di San Luca” e “Belluzzi Fioravanti”. Per gli istituti professionali di servizi, emergono “Manfredi”, “Marcello Malpighi” e “Aldrovandi – Rubbiani”. Per industria e artigianato, si distinguono “Beata Vergine di San Luca”, “Belluzzi – Fioravanti” e “Aldini Valeriani”.

Migliori scuole professionali di Genova

A Genova gli istituti tecnici economici più efficaci sono il “Gastaldi – Abba”, l'”Eugenio Montale” e il “Carlo Rosselli”. Per gli istituti tecnici tecnologici, spiccano “Galileo Galilei”, “Italo Calvino” e “Majorana – Giorgi”. Tra gli istituti professionali di servizi, emergono “Gaslini – Meucci”, “Nino Bergese” e “Marco Polo”. Per industria e artigianato, si distinguono “Gaslini – Meucci”, “Attilio Odero” e “Duchessa di Galliera”.

Migliori scuole professionali di Bari

A Bari gli istituti tecnici economici di spicco sono “Marco Polo”, “Antonio De Viti De Marco” e “Domenico Romanazzi”. Per gli istituti tecnici tecnologici, emergono “Guglielmo Marconi”, “Panetti – Pitagora” e “Gorjux”. Tra gli istituti professionali di servizi, si distinguono “Luigi Santarella”, “Armando Perotti” e “Ettore Majorana”. Per industria e artigianato, spiccano “Luigi Santarella” e “Volta – De Gemmis”.

Migliori scuole professionali di Palermo

A Palermo gli istituti tecnici economici più rilevanti sono il “Damiani Almeyda – Crispi”, il “Margherita” e il “Platone”. Per gli istituti tecnici tecnologici, primeggiano “Vittorio Emanuele III”, “Platone” e “Alessandro Volta”. Tra gli istituti professionali di servizi, emergono “Paolo Borsellino”, “Francesco Paolo Cascino” e “Pietro Piazza”. Per industria e artigianato, si distinguono “Alessandro Volta” e “Enrico Medi”.

Migliori scuole professionali di Cagliari

A Cagliari gli istituti tecnici economici più efficaci sono il “Pietro Martini” e il “primo Levi”. Per gli istituti tecnici tecnologici, spiccano “Marconi (Is Buccari – Marconi)”, “primo Levi” e “Dionigi Scano”. Tra gli istituti professionali di servizi, emergono “Domenico Alberto Azuni”, “Antonio Gramsci” e “Antonio Meucci”. Per industria e artigianato, si distinguono “Antonio Meucci” e “Sandro Pertini”.