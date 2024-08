Scuole Superiori: elenco licei, istituti tecnici e professionali

Scuola secondaria di secondo grado: l’elenco di tutti i licei, istituti tecnici e professionali

Al termine delle scuole medie tutti i ragazzi si trovano davanti ad un bivio: in quale scuola secondaria di secondo grado proseguire gli studi? Esistono i licei, gli istituti tecnici e quelli professionali e oggi li vedremo tutti nel dettaglio in modo che vi facciate bene le idee su cosa fare in futuro. Gli istituti tecnici e professionali contengono, a loro volta, scuole con indirizzi specifici di studio. Iniziamo subito con i licei, pronti? Andiamo.

Scuole superiori: l’elenco di tutti i licei

Per chi voglia iscriversi ad un liceo, esiste una vasta scelta, ecco l’elenco di tutti i licei:

Liceo classico: le principali materie di studio sono il latino e il greco, ma si studiano anche tutte le altre materie che consentono, grazie al metodo di studio e all’impostazione mentale che si acquisisce nel corso degli anni scolastici, di scegliere tra tutti i corsi universitari; Liceo scientifico: le materie scientifiche sono le principali e si studiano insieme alle altre. Si tratta di un liceo non facile ma è perfetto per chi sa di essere portato per queste materie; Liceo coreutico e musicale: si tratta di un liceo molto specifico ed è rivolto a chi ha la passione per il ballo e per la musica, per accedervi è necessaria una prova preliminare; Liceo artistico: rivolto a coloro i quali sono appassionati di arte, ed ha ben 6 indirizzi (arti visive, scenografia, architettura e ambiente, grafica, design e audiovisivo e multimediale); Liceo delle scienze umane: al centro degli studi c’è l’uomo, oltre alle materie principali sono centrali l’antropologia e la psicologia.

Scuole superiori: l’elenco degli istituti tecnici

I licei non rappresentano l’unica alternativa, ecco l’elenco degli istituti tecnici tra cui scegliere per il vostro futuro professionale:

Scuole superiori: l’elenco degli istituti professionali

Per concludere, soffermiamoci su tutti gli istituti professionali:

