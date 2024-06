NABA, 20 Borse di Studio per bienni e master: ecco come partecipare

La Nuova Accademia di Belle Arti premia il talento offrendo borse di studio a copertura parziale per nuovi iscritti e studenti che già frequentano l’accademia.

Per sostenere l’eccellenza accademica e premiare il talento, NABA (Nuova Accademia di Belle Arti) ha lanciato una nuova competition che offre oltre 20 borse di studio per i Bienni Specialistici e i Master Accademici che inizieranno a ottobre 2024 nei campus di Milano e Roma. Gli studenti interessati hanno tempo fino al 24 giugno 2024 per presentare la propria candidatura.

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità significativa per gli studenti motivati e talentuosi che potranno iniziare o proseguire gli studi in un ambiente altamente stimolante e professionalizzante

Requisiti e processo di selezione

Le borse di studio sono destinate ai candidati con una Laurea Triennale o un Diploma Accademico di Primo Livello, inclusi coloro che conseguiranno tali titoli entro la fine dell’anno accademico 2023/24. Le borse di studio coprono parzialmente la retta di frequenza e saranno assegnate in base alla valutazione del portfolio, della lettera motivazionale e del curriculum vitae dei candidati, che saranno esaminati dal Course Leader del corso di interesse.

Il processo di selezione prevede diverse tappe:

– 24 giugno 2024: termine ultimo per la ricezione delle candidature.

– 2 luglio 2024: comunicazione degli esiti ai partecipanti e proclamazione dei vincitori.

– 8 luglio 2024: termine per l’iscrizione al corso da parte dei vincitori.

Documentazione necessaria e modalità di consegna

Per candidarsi, gli studenti devono inviare la domanda di partecipazione e la documentazione richiesta tramite WeTransfer o e-mail agli indirizzi: [email protected] per i corsi a Milano; [email protected] per i corsi a Roma.

La documentazione necessaria comprende:

– Domanda di partecipazione compilata e firmata.

– Domanda di ammissione.

– Curriculum vitae.

– Portfolio artistico/professionale.

– Lettera motivazionale.

– Certificato degli esami sostenuti con relativi crediti e voti.

– Certificato di Laurea o Diploma Accademico di Primo Livello (se già conseguito).

– Attestati di eventuali corsi o seminari frequentati.

– Documento di riconoscimento valido.

– Certificato di conoscenza della lingua inglese – livello B1 (solo per i corsi in lingua inglese).

Importi delle borse di studio e condizioni generali

Le borse di studio assegnate copriranno parzialmente la retta accademica per il primo anno del Biennio Specialistico o del Master Accademico. Gli importi delle borse di studio per i Bienni Specialistici variano da €2.200 a €3.000, mentre per i Master Accademici sono fissati a €3.000.

Qualora il vincitore non si immatricoli entro l’8 luglio 2024, perderà il diritto alla borsa di studio che verrà quindi assegnata al candidato successivo in graduatoria. NABA si riserva il diritto di non assegnare tutte le borse di studio se il livello dei progetti presentati non fosse ritenuto adeguato. Inoltre, le borse non sono cumulabili con altre agevolazioni economiche offerte da NABA, ad eccezione della riduzione per gli studenti già iscritti ai corsi dell’Accademia.

Il rinnovo delle borse di studio

Per i Bienni Specialistici, le borse di studio si intendono rinnovate per il secondo anno accademico a condizione che lo studente superi esami per almeno 40 crediti con una media ponderata non inferiore a 27/30 entro la terza sessione d’esame (settembre); la Segreteria verificherà il rispetto di questi requisiti e, in caso di non idoneità, lo studente sarà informato entro il 31 ottobre.

Gli studenti già ammessi a un corso di studi possono partecipare al concorso e, se vincitori, la borsa di studio sarà calcolata sulla base della votazione già ottenuta; gli importi delle borse di studio saranno scalati dalla seconda rata della retta di frequenza per ogni anno accademico.

Per ulteriori dettagli e per scaricare il bando completo, gli interessati possono visitare il sito ufficiale di NABA.