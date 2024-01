NABA: presentazione della quarta edizione dei NABA Communication Awards

E’ quasi tutto pronto per la giornata di premiazione e mostra dei progetti più importanti degli allievi della NABA, specializzati nel settore di Communication and Grapich Design. L’evento è programmato per il 23 gennaio 2024, presso il distretto STEP FuturAbility District di Milano, in cui tutti possono partecipare e accedere per ammirare molteplici lavori più meritevoli e creativi degli studenti dell’Accademia.

La cerimonia di quest’anno dei NABA Communication Awards è alla sua quarta edizione è sarà una ottima occasione per onorare e valorizzare gli elaborati dei ragazzi iscritti all’Accademia, comprendendo i trienni in Grapich Design, Comics and Visual Storytelling, i bienni specialistici in Integrated Marketing Communication e Visual Design. Inoltre, saranno presenti alla mostra anche i progetti degli studenti di User Experience Design e quelli dei master dell’Accademia in Creative Advertising e Comunicazione dell’Innovazione Sostenibile.

Il titolo del quarto evento dei NABA Communication Awards sarà “The Identities Square”, scelto per “raccontare” e premiare i molteplici linguaggi utilizzati in diversi settori creativi e specializzati nell’innovazione. La manifestazione sarà pubblica e gratuita, ma occorre comunque prenotarsi obbligatoriamente online per avere un posto assicurato alla cerimonia di premiazione.

Come sarà organizzata la giornata dell’evento NABA?

La mostra sarà aperta al pubblico dalle ore 15.00 del 23 gennaio 2024, visitabile presso il distretto in Piazza Adriano Olivetti 1 a Milano. Successivamente, alle ore 18.00, inizierà la premiazione delle opere dei finalisti. La conduzione della cerimonia serale passerà a Patrizia Moschella, presidente dell’indirizzo NABA Communication and Grapich Design, insieme a Fabio Pelagalli, coordinatore dei Bienni dell’Area accademica. Alla serata interverranno anche personalità di spicco dell’entourage milanese, come Caterina Misiti e Luisa Gerosa di Municipio 5 del Comune di Milano, Nadia Charif, Francesca Spiller e il Presidente delle Giurie Sergio Spaccavento.

Una prestigiosa giuria composta da trenta specialisti negli ambiti di Visual Design, Advertising e Brand Communication Design e moltissimi altri settori attinenti alle aree della NABA, sceglierà i migliori progetti e i vincitori.

Quali premi verranno assegnati ai finalisti? Oltre ai riconoscimenti per i “Miglior progetti”, la giuria consegnerà i NABA For Good, sensibilizzando su temi sociali e i Killing Brief, conferiti da OPPO. Infatti, all’evento ha appunto collaborato l’azienda OPPO, impegnando molteplici studenti su progetti innovativi per celebrare i 20 anni del marchio.

L’evento sarà una straordinaria occasione per assistere anche alla partecipazione di start-up come Voiseed, collaborando alla manifestazione per promuovere un programma digitale di doppiaggio, il quale usufruisce dell’AI.