NABA si conferma la Prima Accademia Italiana di Belle Arti nel QS World University Rankings® by Subject

Per il quarto anno consecutivo, NABA si posiziona tra le 100 migliori università al mondo nel settore Art & Design, confermando l’eccellenza della sua metodologia didattica e il suo riconoscimento internazionale.

NABA, la Nuova Accademia di Belle Arti, continua a distinguersi nel panorama accademico internazionale come la prima e unica Accademia di Belle Arti italiana a essere inserita tra le 100 migliori università al mondo nel settore Art & Design, secondo il prestigioso QS World University Rankings® by Subject. Questo risultato eccezionale è stato raggiunto per il quarto anno consecutivo, confermando l’approccio distintivo di NABA alla ricerca e alla relazione costante con il mondo artistico e professionale.

QS World University Rankings® by Subject: metodo e criteri

La classifica QS World University Rankings® by Subject è considerata uno dei riferimenti più autorevoli al mondo nel valutare la qualità delle performance delle istituzioni accademiche. Per la sua stesura, quest’anno sono state prese in considerazione oltre 1.500 istituzioni attraverso 55 discipline accademiche, suddivise in 5 aree tematiche.

Nel settore Art & Design, l’analisi si basa su due criteri principali: l’Academic Reputation e l’Employer Reputation. Il primo criterio misura l’apprezzamento delle singole università da parte della comunità accademica globale, mentre il secondo valuta la capacità delle istituzioni di formare laureati pronti per il mondo del lavoro. Entrambi i parametri sono fondamentali nel determinare la posizione delle università nella classifica.

Il Dean di NABA, Guido Tattoni, ha commentato con entusiasmo il riconoscimento ottenuto: “Siamo davvero felici e onorati di rientrare per il quarto anno consecutivo all’interno della prestigiosa classifica QS World University Rankings® come la prima Accademia di Belle Arti italiana e tra le 100 migliori università al mondo per il settore Art & Design. Rappresenta un importante riconoscimento che consolida e rafforza il posizionamento dei nostri campus di Milano e Roma a livello nazionale e internazionale, confermando, ancora una volta, la qualità dell’offerta didattica e del metodo di insegnamento di NABA, frutto di una forte vocazione alla ricerca e che combina un approccio multidisciplinare con un profondo coinvolgimento nel contesto artistico e culturale di riferimento. Un risultato che ci rende profondamente orgogliosi e ci motiva a lavorare con impegno e passione per essere sempre al passo con le nuove esigenze della società contemporanea per formare i giovani alle professioni attuali e future”.

NABA: visione e missione

NABA è scelta ogni anno da oltre 6.000 studenti, il 35% dei quali provengono da oltre 90 Paesi del mondo. Fondata nel 1980 a Milano da Ausonio Zappa, Guido Ballo e Tito Varisco, NABA è la più grande Accademia di Belle Arti in Italia e la prima ad aver ottenuto il riconoscimento ufficiale del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) nel 1981.

L’Accademia offre corsi di primo e secondo livello in diversi campi, tra cui design, fashion design, grafica e comunicazione, arti multimediali, nuove tecnologie, scenografia e arti visive. I diplomi accademici rilasciati da NABA sono equipollenti ai diplomi di laurea universitari, conferendo ai laureati una solida base per iniziare la loro carriera professionale spesso in grandi istituzioni e aziende convenzionate che offrono agli studenti l’opportunità di svolgere esperienze multidisciplinari nel campo del lavoro creativo.

Dal 2018, NABA fa parte di Galileo Global Education, uno dei principali player internazionali nell’istruzione superiore privata. Questa partnership ha contribuito a rafforzare ulteriormente il percorso di crescita dell’Accademia, offrendo agli studenti opportunità di collaborazione con istituzioni e aziende italiane e internazionali, preparandoli al meglio per il mondo del lavoro creativo.