Perché spendere soldi per comprare l’acqua buona quando puoi averla che scende direttamente dal rubinetto di casa tua? Com’è possibile? Grazie a quest’offerta di Amazon puoi mettere nel tuo carrello il filtro Hydrosmart Laica a soli 29,99 euro, anziché 39,90 euro.

Con questo filtro avrai un risparmio notevole sulla quantità d’acqua usata e la possibilità di berla, perché sarà buona e sana. L’istallazione è semplicissima ed è compatibile con la maggior parte dei rubinetti standard. Avrai l’acqua buona per tre mesi senza doverla andare a comprare ogni volta al supermercato. Inoltre in confezione troverai una borraccia in acciaio inox da 0,5 l in omaggio.

Spendi poco e hai l’acqua buona con il filtro Hydrosmart Laica

Grazie a questo filtro potrai scegliere istantaneamente che tipo di acqua far scorrere dal tuo rubinetto. Infatti è dotato di due funzioni regolabili. Avrai la possibilità d’impostarlo in modo che l’acqua venga filtrata e così la potrai bere oppure la potrai usare per cucinare. Scegli invece d’impostare il filtro in modalità OFF per lavare la verdura, la frutta o le stoviglie.

L’installazione è molto semplice e intuitiva, dovrai solo collegare il filtro avvitandolo al rubinetto e il gioco è fatto. Il filtro Hydrosmart Laica lascia passare i sali minerali utili all’organismo mentre trattiene il cloro, i pesticidi, la sabbia, la ruggine e tanto altro che danneggia il nostro corpo. Poi grazie all’app Laica Home Wellness avrai la possibilità d’impostare e ottimizzare la durata del filtro e riceverai notifiche sul tuo smartphone quando è necessario sostituirlo.

Inutile dire che questa è davvero un’offerta da prendere al volo. Tra l’altro, oltre al filtro avrai anche una splendida borraccia in acciaio inox in regalo. Perciò fiondati subito su Amazon e acquista il tuo filtro Hydrosmart Laica a soli 29,99 euro, anziché 39,90 euro. Per i clienti Amazon Prime la consegna è gratuita e garantita prima di Natale.