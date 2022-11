Ogni anno, Apple introduce diverse innovazioni da integrare nel suo ecosistema per fornire sempre più servizi ai clienti. Una novità dello scorso anno sono stati gli Apple AirTag, dispositivi geolocalizzati che possono essere monitorati tramite app. Questi accessori tecnologici non sono economici, ma dopotutto stiamo parlando di prodotti Apple, quindi devi tenere conto della qualità costruttiva, dell’affidabilità e del servizio clienti, che, come abbiamo sempre detto, è il migliore al mondo. Questi Apple AirTag Locator, oggi costano solo € 29,99 su Amazon, uno sconto del 23% molto interessante per questi dispositivi.

Apple AirTag: come funzionano e come possono aiutarti all’università

Se non conosci già gli Apple AirTag e a cosa servono, ti spiegheremo perché sono un accessorio così utile per la vita di tutti i giorni:

Se devi ritrovare un oggetto, puoi far suonare l’altoparlante integrato o chiedere aiuto a Siri;

Grazie alla tecnologia Ultra Wideband, la funzione “Posizione precisa” ti guida al punto esatto in cui si trova il tuo AirTag, però non funziona con tutti i modelli di iPhone;

Puoi localizzare il tuo AirTag anche quando è molto lontano grazie a centinaia di milioni di dispositivi Apple già collegati in tutto il mondo alla rete ‘Dov’è’;

Ti consentono di tenere d’occhio e ritrovare le tue cose nell’app Dov’è, la stessa che già usi per localizzare i tuoi dispositivi e i tuoi amici o familiari;

Gli AirTag si configurano in un attimo: un tap e si collegano al tuo iPhone o iPad;

Gli Apple AirTag, come hai potuto capire, sono utili in molte occasioni e grazie all’offerta del 23% presente oggi su Amazon, puoi acquistarne diversi da poter collegare al vostro mazzo di chiavi, sotto al telaio della vostra moto, o per qualsiasi altro utilizzo ti viene in mente, a soli 29,99 € l’uno.